Далеко ли либералам до фашизма? Рукой подать!

Есть у российских либералов одна тема, по которой даже они сами не могут прийти к единому мнению и бросаются из крайности в крайность. Это тема отношения к национализму, нацизму и фашизму.

Вот и сейчас либеральная общественность ругается меж собой: считать ли Навального националистом – и если да, то делает ли это его хуже Путина.

Хотя вроде все должно быть просто и понятно: либеральные идеи говорят, что человек должен быть свободен, его права должны быть понад усё, все люди братья, национализм неприемлем, а нацизм и фашизм – тем более.

Но вот чудеса – те же самые либералы периодически оказываются в рядах националистов и даже нацистов. К примеру тот же Навальный посещал не раз «Русский марш».

Есть и другой яркий пример – украинские либералы, лучшие друзья российских в деле борьбы за освобождение постсоветского пространства от кровавой гэбни и пережитков социализма. Те вообще слились с украинскими националистами в майданном экстазе до полной неотличимости.

Что же это за феномен?

Неразборчивость связей и единение ради борьбы с общим врагом, засевшим в Кремле? Или тут что-то более сложное – и сношения либералов с националистами и даже с фашистами имеют более глубокие основания?

Ладно бы один Навальный якшался с одиозными личностями, зовущими к идеям расовой чистоты! Это можно было бы списать на его личные особенности, дружеские связи или банальный отек головного мозга на почве длительной и бесплодной битвы добра с нейтралитетом.

Но ведь Навальный – не исключение, а скорей достаточно типичный для современного российского либерализма представитель. И вовсе не случайно наши либералы носятся с ним как с иконой – Навальный в полной мере выражает их воззрения. Ведь если бы его хождения на Русский марш были чем-то неприемлемым для либералов, они от него давно бы отвернулись.

То есть связь Навального с националистами, даже идейно близкими к нацизму, российские либералы (если не все, то многие) считают делом вполне приемлемым, а может быть, и правильным.

Но как это сочетается с идеями либерализма, требующими одинаково уважать представителей всех национальностей?

Все дело в том, что либерализм – это глубоко лживая в самой основе идеология, идеология с двойным дном.

Всех либералов можно разделить на две большие группы. Одна – просто очень наивные люди, дети, которые принимают идеи либерализма за чистую монету, верят во все хорошее и полагают, что либерализм чудесным образом решит проблемы общества, не понимая механизмов этого решения и не желая даже разбираться в них. Вот наступит либерализм – и все станет хорошо, а как именно – не суть. Хорошо и точка. Потому что либерализм. Потому что за все хорошее против всего плохого.

Но есть и другая группа – это циники, которые прекрасно понимают, что идеи либерализма далеко не такие белые и пушистые, как это принято изображать на агитационных плакатах. Они понимают, что для воплощения этих идей нужно и кровь пускать, и трупы в котлованы бросать, не чураться расовых и иных расправ и чисток.

Грубо говоря, чтобы воплотить идеи либерализма в жизнь и построить свободное общество в одной стране, нужно поработить парочку других стран, смешать с грязью другой народ. Как вариант, надо разделить собственное общество на части – и одним обеспечить всю свободу и права внутри либеральной тусовки, а другую часть загнать в лагеря, буферные зоны или просто понизить в правах на том или ином основании. Например обвинив в сопротивлении прекрасным идеям либерализма.

Обратите внимание, что именно так и действует Вашингтон – флагман мирового либерализма. Свобода внутри США и экономический рост Штатов обеспечивается разграблением и порабощением десятков других стран, ущемлением в правах других народов, вплоть до лишения права на жизнь.

Это и есть самый настоящий либерализм.

Свободу истинного либерала должны обеспечивать два-три раба. А лучше десять. Но чтобы искренних либералов не коробило от этого, вожди либерализма делают все, чтобы простые либералы не замечали того, что их свобода обеспечивается порабощением других людей.

И вот в этом либерализм оказывается очень близок к фашизму, нацизму и расизму.

Гитлер ведь тоже хотел свободы для немецкого народа. И войну устроил ради расширения жизненного пространства немцев. Просто он открыто признавался, что свобода и жизненное пространство для немцев будут обеспечены порабощением других народов, унтерменшей.

А Навальный и другие либералы в этом не признаются, выводя за скобки вопрос о том, откуда они возьмут ресурс для построения свободного общества. Но этот ресурс все равно будет нужен. А у кого его отобрать? У инопланетян?

У инопланетян – не получится. Поэтому данный ресурс можно взять либо у соседей, либо у представителей других национальностей внутри своей страны, либо у противников либерализма.

Понятно теперь, почему российские либералы регулярно оказываются замеченными в связях со сторонниками идей национализма?

Понятно, почему украинские либералы слились в экстазе с украинскими нацистами и карателями, радеющими за чистоту украинской нации?

Понятно, чем Навальный и другие вожди либерализма отличаются от Гитлера?

Гитлер не шифровался и говорил о своих воззрениях прямо.

А вожди либерализма шифруются.

Александр Русин

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107563/18280/-