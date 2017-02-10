Дай выборам полную волю – победит тот, кто посулит «два Мерседеса за ваучер»

Новое осуждение Навального, то есть отстранение его от возможности участия в выборах – это, конечно, не под Путина. Очевидно, что Путину он не конкурент, слишком разные весовые категории. Но что если Путин не собирается на выборы? Вот тогда дисквалификация Навального очень логична. Ибо другой гипотетический кандидат, конечно, будет значительно слабее, и Навальный может составить ему серьезную конкуренцию. Хотя я думаю, что даже одно слово Путина даст любому кандидату почти гарантированную победу, если кандидат, конечно, будет не совсем дурак.

Кстати при всем уважении к Дмитрию Медведеву, осмелюсь полагать, что его выход на выборы станет не самым лучшим решением. Либо Путин должен быть, либо новый человек. Однако хотя уже 2017 год, мы ничего не слышим о серьезных желающих баллотироваться в президенты. Это все очень странно и даже как-то не к лицу солидной стране…

Два раза в одну воду войти, конечно, можно, у России ведь «особенная стать». Но… Самоповторы – это признак кризиса жанра. Тем паче что далеко не все сторонники Путина в восторге от Медведева.

И поскольку все запутано донельзя, я уверен, отказ Путина от власти и передача ее при формальных выборов «без выбора» Медведеву будет серьезнейшим стрессом для всей страны и системы власти. Потому что это уже будет явный перебор.

Отсюда есть и другие выводы. Страна не готова к свободным выборам. Хотя они очень нужны – чтобы хоть как-то преодолеть тяжелый застой, в который мы все больше погружаемся и который никогда ничем хорошим не кончается. Но при нынешнем уровне сознания народонаселения свободные выборы – действительно опасная вещь. Дай парусу полную волю – победит Мавроди или какой-нибудь новый Кашпировский, который загипнотизирует всех обещанием «двух Мерседесов за ваучер». И вместо того, чтобы развивать этот уровень сознания, его, наоборот, понижают ради тактических выгод. Но еще Клаузевиц говорил, что стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими удачами!

Если серьезно не взяться за голову, то когда Путин рано или поздно действительно уйдет, будут большие проблемы. А должно быть не так.

Действующий президент должен иметь возможность общения с 3-4-мя предыдущими. Но у нас все предыдущие обычно мертвы. Уникальный случай с Медведевым и тандемом – это история совсем в другом ключе. Срок правления в 20 лет не должно быть нормой, хотя и допустим как исключение. У нас же это скорее норма, маскируемая всякими внешними бирюльками.

Поэтому страна управляется карго-культом демократии, натянутом на традиционную для России модель управления, корни которой в глубокой древности – в феодализме. Все это приправляется худшим для государства, претендующего на ведущие роли, религиозным догматизмом (достаточно поверхностным в случае христианства и весьма серьезным в случае ислама).

Пора бы уже понять, что это все наш большой тормоз. Нам необходимо ускоренное развитие при сохранении социально-экономической и политической стабильности. А получается либо жестокая турбулентность, либо удушающий застой. И выбрать не из чего: обе эти вещи хуже.

По материалам Евгений Шульц

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108265/17141/-