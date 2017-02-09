Проишествия 

ДАИШ взяло ответственность за ракетный удар по израильскому Эйлату

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Батарея системы ПРО «Железный купол» ВС Израиля. Иллюстрация: timesofisrael.com

Террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) взяла на себя ответственность за ракетный обстрел города Эйлат на юге Израиля с Синайского полуострова. Об этом передают западные СМИ.

Как пишет британская International Business Times, по данным палестинских властей, в ответ на ракетный обстрел с Синая израильская армия нанесла удары по сектору Газа. Сообщается о двух погибших и пяти раненых жителях палестинского анклава.

Как ранее сообщало EADaily, вечером 8 февраля командование Армии обороны Израиля сообщило об обстреле Эйлата со стороны египетского Синая. Четыре ракеты достигли территории Израиля, остальные перехватила система ПРО Iron Dome («Железный купол»). Пострадавших нет, сообщается о четырех жителях Эйлата, которые были доставлены в больницу в состоянии шока.

Отметим, что, по всей видимости, ракетный обстрел израильского курортного города на берегу Красного моря был осуществлён египетской ячейкой ДАИШ — боевиками группировки «Вилайят Синай».

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/09/daish-vzyalo-otvetstvennost-za-raketnyy-udar-po-izrailskomu-eylatu

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