ДАИШ взяло ответственность за ракетный удар по израильскому Эйлату

Террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) взяла на себя ответственность за ракетный обстрел города Эйлат на юге Израиля с Синайского полуострова. Об этом передают западные СМИ.

Как пишет британская International Business Times, по данным палестинских властей, в ответ на ракетный обстрел с Синая израильская армия нанесла удары по сектору Газа. Сообщается о двух погибших и пяти раненых жителях палестинского анклава.

Как ранее сообщало EADaily, вечером 8 февраля командование Армии обороны Израиля сообщило об обстреле Эйлата со стороны египетского Синая. Четыре ракеты достигли территории Израиля, остальные перехватила система ПРО Iron Dome («Железный купол»). Пострадавших нет, сообщается о четырех жителях Эйлата, которые были доставлены в больницу в состоянии шока.

Отметим, что, по всей видимости, ракетный обстрел израильского курортного города на берегу Красного моря был осуществлён египетской ячейкой ДАИШ — боевиками группировки «Вилайят Синай».