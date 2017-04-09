ДАИШ взяла на себя ответственность за взрывы в церквях Египта
Террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы в церквях Египта в воскресенье, жертвами которых стали несколько десятков человек.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал «Анба Маср».
Как известно, 9 апреля христиане всего мира отмечают Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное Воскресенье. В этот день христианские церкви Египта подверглись массированной террористической атаке.
Сначала мощный взрыв прогремел возле храма Святого Георгия в Танте, унеся жизнь трех десятков человек. Затем еще один взрыв произошел поблизости от учебного центра полиции. Через несколько часов после этого смертник привел в действие взрывное устройство у входа в церковь Святого Марка в Александрии, жертвами которого стали шесть человек, включая троих полицейских. И почти сразу после этого еще один взрыв прогремел в районе улицы Шухада.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/09/daish-vzyala-na-sebya-otvetstvennost-za-vzryvy-v-cerkvyah-egipta
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