Проишествия 

ДАИШ взяла на себя ответственность за взрывы в церквях Египта

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Иллюстрация dp.ru

Террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы в церквях Египта в воскресенье, жертвами которых стали несколько десятков человек.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал «Анба Маср».

Как известно, 9 апреля христиане всего мира отмечают Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное Воскресенье. В этот день христианские церкви Египта подверглись массированной террористической атаке.

Сначала мощный взрыв прогремел возле храма Святого Георгия в Танте, унеся жизнь трех десятков человек. Затем еще один взрыв произошел поблизости от учебного центра полиции. Через несколько часов после этого смертник привел в действие взрывное устройство у входа в церковь Святого Марка в Александрии, жертвами которого стали шесть человек, включая троих полицейских. И почти сразу после этого еще один взрыв прогремел в районе улицы Шухада.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/09/daish-vzyala-na-sebya-otvetstvennost-za-vzryvy-v-cerkvyah-egipta

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One thought on “ДАИШ взяла на себя ответственность за взрывы в церквях Египта

  • 09.04.2017 at 18:44
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