ДАИШ взяла на себя ответственность за взрывы в церквях Египта

Террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы в церквях Египта в воскресенье, жертвами которых стали несколько десятков человек.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал «Анба Маср».

Как известно, 9 апреля христиане всего мира отмечают Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное Воскресенье. В этот день христианские церкви Египта подверглись массированной террористической атаке.

Сначала мощный взрыв прогремел возле храма Святого Георгия в Танте, унеся жизнь трех десятков человек. Затем еще один взрыв произошел поблизости от учебного центра полиции. Через несколько часов после этого смертник привел в действие взрывное устройство у входа в церковь Святого Марка в Александрии, жертвами которого стали шесть человек, включая троих полицейских. И почти сразу после этого еще один взрыв прогремел в районе улицы Шухада.