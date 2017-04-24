Дагестанский школьник устроил взрыв в компьютерном классе

В высокогорном дагестанском райцентре Агвали ученика восьмого класса местной школы стал виновником взрыва гранаты, которую подросток принес в компьютерный класс. По предварительным данным, в результате взрыва погиб один школьник, 13 учеников получили ранения, трое из них находятся в реанимации.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбирается оперативно-следственная группа, работающая на месте. Подозреваемый в организации взрыва задержан, с ним работают следователи в сопровождении психологов. Как пояснил школьник, гранату он нашел на улице. Одновременно в Цумадинский район Дагестана вылетел самолет МЧС вместе со специалистами Дагестанского центра медицины катастроф, чтобы эвакуировать пострадавших в Махачкалу.

Как сообщало EADaily, Цумадинский район не раз становился центром проведения контртеррористических операций (КТО). Уроженцы этого района также были замечены на стороне радикальных исламистов, воюющих на Ближнем Востоке.