ЦРУ рассекретило карту лояльности жителей Украины к армии США в случае вторжения (КАРТА)

Американцы рассекретили доклад ЦРУ 1957 года «Факторы сопротивления и зоны действий специальных сил. Украина», в котором анализируются перспективы ведения антисоветской вооруженной борьбы в УССР спецподразделениями США для возможного антисоветского восстания.

Приложена карта, которая удивительным образом практически полностью совпадает с картами современных политических предпочтений.

Планы США по вторжению в Россию обрели явственные очертания. Начать предполагалось с Украины как наиболее значимой и вместе с тем уязвимой республики СССР. Аналитики ЦРУ разделили ее на 11 регионов по степени русофобии.

I Самым нелояльным к вторгнувшемуся на территорию Украины американскому спецназу регионом еще в 1957 году считался Крым.

II — VI — это территория Новороссии, которая в 2014 году полыхнула восстаниями.

Первые два региона, как мы помним, продемонстрировали эффективное сопротивление бандеризации.

Сама Галичина признана наиболее благоприятной с точки зрения вторжения и поддержки населения. Кроме того, в лесах и горах спецназу легче прятаться.

Надо сказать, в те далекие времена эксперты ЦРУ не зря ели свой хлеб — спрогнозировано все довольно точно.

Через 60 лет наши потомки узнают точно, как американцы замутили Майдан, использовав дурачков, недовольных правительством. Таких хватает в любой стране. Как мы сегодня убеждаемся, их довольно много даже в самих США, нужно лишь сравнительно немного денег, чтобы организовать симпатичный бунт.

Убедить дурачков, что именно они приняли решение выйти на улицы и разнести в пух и прах собственное государство — дело техники. То есть, требуется планомерная работа средств массовой информации и в социальных сетях. Стоит недорого, зарплату получают только координаторы, быдломасса работает за идею.

Тут главное не думать, а распространять. В ЦРУ уже давно все обдумали.

Оригинал доклада ЦРУ находится на сайте американской разведки: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP81-01043R002300220007-1.pdf

Справка:

Центральное разведывательное управление, ЦРУ (Central Intelligence Agency, CIA) — независимое управление, которое отвечает за предоставление разведывательной информации представителям правительственных структур США в целях обеспечения национальной безопасности. ЦРУ — основной орган внешней разведки и контрразведки США.

Центральное разведывательное управление было создано в 1947 году после принятия Закона о национальной безопасности, подписанного президентом Гарри Трумэном 26 июля 1947 года и вступившего в силу 18 сентября 1947 года.

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Павел Шипилин