Cпешный совет тройки

Вожак всех енотовидных стай собак собрал совет из тройки росомах, своих приспешников при власти:

— Братья мои кровные, сложившиеся обстоятельства требуют принятия определенных мер.

— Мы выполнили все задачи, поставленные перед нами Львом и белоголовым орланом.

— Мы взяли в свои лапы власть над всеми стаями, где преобладают енотовидные собаки.

— Мы рассорили их, со стаями соседей, c волками, медведями и, сделали их злейшими врагами.

— Разобщили их, с общей для их всех верой, определив енотовидных, в веру наших интересов.

— Мы перевоспитали их, как было предусмотрено по плану. И большинство из них, нам верят.

— Но сейчас, два неприятных обстоятельства могут помешать нам в завершении нашей работы.

— Во-первых, в лагере львов сейчас раскол, борьба за власть. И, неизвестно, кто победит.

— Этим воспользовалась и наша росомаха кровная. Она намерена перехватить власть в свои лапы.

— Её поддерживают оппоненты, пока ещё, главного для нас Льва. Придется, временно терпеть её.

— И ждать, кто там, у львов, одержит верх. А этого не знает, даже, орлан белоголовый.

— На днях, он ото Льва послание принёс и, по секрету намекал, что там бардак сейчас во власти.

— Нам нечего бояться главарей отдельных стай енотовидных, недовольных нашей властью.

— Напомню вам, что сказал мне Лев, когда готовил нас к захвату, законной для нас власти:

— История этих экзотических собак, нас убедила, они для полноценной власти не подходят.

— К власти они рвутся все, но, меж собой они, как злейшие враги. И такими, они были всегда.

— Их гены анархичны, а интересы, только в личной выгоде. Такие, не смогут объединить все свои стаи.

— Мы надеемся на вашу помощь. Род росомах присутствует везде, во многих животных стаях.

— Вы смогли объединить многие из них. Мы ставим для вас задачу наших общих интересов.

— Нам надо разобщить, исторически сложившееся сообщество медведей, волков и собак енотовидных.

Подручные вожака, прекрасно понимали суть. Ведь они, вместе начинали творить всё это:

— Вспомните, как мы отобрали эту власть, по сути, у таких же, но, не угодных в делах наших.

— Власть больших масштабов, не по зубам такому роду. Они это понимают и, надеются на нас.

— Они привыкли нашарниками быть. И медведи баловали их, отводили им большие территории для обитания.

— А сейчас, у них на нас надежда, что мы утвердим во власти их, над территориями их соседей.

— Многое, что мы планировали, нам удалось. Но, теперь, приходится остерегаться нам и нашей росомахи.

— Изолировать её от всех, не можем мы сейчас. Пока, не определится лидер в львином царстве.

— У нас, у всех, был общий интерес. С этого, мы начинали и, в этом мероприятии обрели немалый капитал.

— По сути, мы уже закончили все свои первичные дела. Сейчас же, больше врагов приобретаем.

— Скоро, нам пригодятся и атаманы псовых, недовольных нами, мы стравим их между собой.

— Лев мне говорил, на лидерство над всеми, им не хватает достаточного тяму. Так оно и есть.

— Между собой, не раз мы говорили, что само сообщество енотовидных псовых, нас не волнует.

— Цель наша, не объединять их, а разъединить. Мы разорвали многолетние и главные их связи.

— Они уже грызутся все между собой. Но, грандиозная грызня вся впереди. И внутри стай, и за пределами их владений.

— И это главное, к чему стремились мы, управляя ими. А для нас важен наш мировой престиж.

— Нам важно доказать, что мы, на многое ещё способны. И, для исполнения подобных дел, не заменимы.

— Но, придется ещё немного подождать, на кого из нас, как на вожатых для собак енотовидных, поставят ставку в львином царстве.

— На нашу росомаху надеяться, ни в чём, не стоит. В случае чего, нам вовремя придётся лапы уносить.

— И орлан белоголовый, дал мне понять, что для любых львов при власти, не в их интересах,

— Иметь большие стаи, сплоченных енотовидных псовых. Их интерес везде, во всём, один.

— Всех разобщить, ослабить, всем дать понять, кто в животном царстве хозяин на планете.

— Замечу, кстати, что принадлежность к семейству псовых, наши подопечные, категорически уже отвергли.

— А нам, опасаться следует и росомахи нашей в енотовидной стае и, быть готовым ко всему.

— В случае опасности для нас, нам надо вовремя смотаться из этих поселений, в которых мы, пока ещё, хозяева сейчас.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109462/18275/c