Cпешный совет тройки
Вожак всех енотовидных стай собак собрал совет из тройки росомах, своих приспешников при власти:
— Братья мои кровные, сложившиеся обстоятельства требуют принятия определенных мер.
— Мы выполнили все задачи, поставленные перед нами Львом и белоголовым орланом.
— Мы взяли в свои лапы власть над всеми стаями, где преобладают енотовидные собаки.
— Мы рассорили их, со стаями соседей, c волками, медведями и, сделали их злейшими врагами.
— Разобщили их, с общей для их всех верой, определив енотовидных, в веру наших интересов.
— Мы перевоспитали их, как было предусмотрено по плану. И большинство из них, нам верят.
— Но сейчас, два неприятных обстоятельства могут помешать нам в завершении нашей работы.
— Во-первых, в лагере львов сейчас раскол, борьба за власть. И, неизвестно, кто победит.
— Этим воспользовалась и наша росомаха кровная. Она намерена перехватить власть в свои лапы.
— Её поддерживают оппоненты, пока ещё, главного для нас Льва. Придется, временно терпеть её.
— И ждать, кто там, у львов, одержит верх. А этого не знает, даже, орлан белоголовый.
— На днях, он ото Льва послание принёс и, по секрету намекал, что там бардак сейчас во власти.
— Нам нечего бояться главарей отдельных стай енотовидных, недовольных нашей властью.
— Напомню вам, что сказал мне Лев, когда готовил нас к захвату, законной для нас власти:
— История этих экзотических собак, нас убедила, они для полноценной власти не подходят.
— К власти они рвутся все, но, меж собой они, как злейшие враги. И такими, они были всегда.
— Их гены анархичны, а интересы, только в личной выгоде. Такие, не смогут объединить все свои стаи.
— Мы надеемся на вашу помощь. Род росомах присутствует везде, во многих животных стаях.
— Вы смогли объединить многие из них. Мы ставим для вас задачу наших общих интересов.
— Нам надо разобщить, исторически сложившееся сообщество медведей, волков и собак енотовидных.
Подручные вожака, прекрасно понимали суть. Ведь они, вместе начинали творить всё это:
— Вспомните, как мы отобрали эту власть, по сути, у таких же, но, не угодных в делах наших.
— Власть больших масштабов, не по зубам такому роду. Они это понимают и, надеются на нас.
— Они привыкли нашарниками быть. И медведи баловали их, отводили им большие территории для обитания.
— А сейчас, у них на нас надежда, что мы утвердим во власти их, над территориями их соседей.
— Многое, что мы планировали, нам удалось. Но, теперь, приходится остерегаться нам и нашей росомахи.
— Изолировать её от всех, не можем мы сейчас. Пока, не определится лидер в львином царстве.
— У нас, у всех, был общий интерес. С этого, мы начинали и, в этом мероприятии обрели немалый капитал.
— По сути, мы уже закончили все свои первичные дела. Сейчас же, больше врагов приобретаем.
— Скоро, нам пригодятся и атаманы псовых, недовольных нами, мы стравим их между собой.
— Лев мне говорил, на лидерство над всеми, им не хватает достаточного тяму. Так оно и есть.
— Между собой, не раз мы говорили, что само сообщество енотовидных псовых, нас не волнует.
— Цель наша, не объединять их, а разъединить. Мы разорвали многолетние и главные их связи.
— Они уже грызутся все между собой. Но, грандиозная грызня вся впереди. И внутри стай, и за пределами их владений.
— И это главное, к чему стремились мы, управляя ими. А для нас важен наш мировой престиж.
— Нам важно доказать, что мы, на многое ещё способны. И, для исполнения подобных дел, не заменимы.
— Но, придется ещё немного подождать, на кого из нас, как на вожатых для собак енотовидных, поставят ставку в львином царстве.
— На нашу росомаху надеяться, ни в чём, не стоит. В случае чего, нам вовремя придётся лапы уносить.
— И орлан белоголовый, дал мне понять, что для любых львов при власти, не в их интересах,
— Иметь большие стаи, сплоченных енотовидных псовых. Их интерес везде, во всём, один.
— Всех разобщить, ослабить, всем дать понять, кто в животном царстве хозяин на планете.
— Замечу, кстати, что принадлежность к семейству псовых, наши подопечные, категорически уже отвергли.
— А нам, опасаться следует и росомахи нашей в енотовидной стае и, быть готовым ко всему.
— В случае опасности для нас, нам надо вовремя смотаться из этих поселений, в которых мы, пока ещё, хозяева сейчас.
По материалам: http://publizist.ru/blogs/109462/18275/c