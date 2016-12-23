Comedy Woman 23.12.16: на ТНТ покажут последний выпуск Камеди Вумен, анонс эфира

Comedy Woman 23.12.16: последний выпуск, анонс смотреть онлайн. Женщины постепенно захватывают мир. Поклонники юмора хорошо знают о том, что в мире смешного и комедийного в нашей стране всем заправляют женщины, которые выступают в шоу Comedy Woman. Всем известно о том, что в новогоднюю ночь исполняются самые невероятные желания и мечты. В этот Новый год произойдет именно такое. Власть в свои руки в нашей стране возьмут именно женщины. Однако что по этому поводу скажет президент нашей страны, а также, зачем он оказался на этом комедийном проекте. Ответы на эти вопросы зрители смогут узнать, посмотрев новогодний выпуск Comedy Woman, который выйдет на канале «ТНТ» 31 декабря в 21.00.

Comedy Woman 23.12.16: последний выпуск, анонс смотреть онлайн. Богатый на события для Comedy Woman оказался этот год. Хозяйка этого шоу Наталья Еприкян была близка к решению распустить шоу. Олега Верещагина чуть не посидел Роман Юнусов. На смену пола едва не решился Александр Гудков, а Наденька была близка к покиданию юмористического проекта ради другого шоу. В новогоднюю ночь все участники покажут, что они собой представляют. В результате настоящий королевский праздник ожидает поклонников Comedy Woman в новогоднюю ночь.

Comedy Woman 23.12.16: последний выпуск, анонс смотреть онлайн. На сцене проекта в особом выпуске появится королева Великобритании. Также зрители увидят Императрицу всея Руси. Кроме этого поклонники шоу смогут увидеть Малефисенту и графа Дракулу. Все эти персонажи будут развлекать в новогоднюю ночь зрителей своими тонкими шутками и радовать яркими нарядами. Они будут показывать танцы, демонстрировать различные фокусы. Танцевальные этюды, которые продемонстрируют для зрителей участники шоу, не оставят равнодушным даже Мигеля, который просто не сможет усидеть на месте. Фанатов шоу также ожидают вокальные номера, которые представит Олег Верещагин. Он впервые за историю Comedy Woman начнет петь. В общем можно говорить, что необычный Новый год ожидает телезрителей в проекте Comedy Woman.

Зрители увидят петухов, зайчиков Playboy. Все это будет дополнено прекрасным настроением, а кроме того, присутствием президента, который для всех участниц шоу приготовил настоящую сенсацию. Какое заявление он сделает, находясь в новогоднюю ночь на сцене Comedy Woman, зрители узнают 31 декабря в 21.00 на канале «ТНТ».

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По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7884-comedy-woman-231216-na-tnt-pokazhut-posledniy-vypusk-kamedi-vumen-anons-efira.html