Comedy Club 23.12.16: последний — выпуск нового сезона покажут на канале ТНТ, онлайн анонс эфира

Comedy Club 23.12.16: анонс последнего выпуска смотреть онлайн. На съемках очередного выпуска проекта Comedy Club среди приглашенных гостей оказалась Мария Лиман, которая является звездой Playboy. Заметив эту привлекательную девушку, ведущие проекта Павел Воля и Гарик Харламов, конечно же, не упустили возможности пообщаться с ней, поэтому милую особу они пригласили на сцену. Перед зрителями проекта Comedy Club девушка, которая родом из Ростова-на-Дону, появилась в коротеньком платье. Она сразу всех очаровала. Многие, наблюдая за ней из зала, смогли рассмотреть ее стройные ноги.

Главный вопрос, который интересовал ведущих проекта, заключался в том, почему девушка приняла решение сняться в Playboy. Она рассказала, что когда к ней поступило такое предложение, она работала в Праге. Именно там на неё вышли представители самого популярного мужского журнала.

Comedy Club 23.12.16: анонс последнего выпуска смотреть онлайн. Девушка поведала, что ранее она решила свои фотографии направить владельцу мужского журнала Хью Хефнеру. Потом она получила от него ответ, в котором владелец издания написал Марии, что она ему очень понравилась. Также красавица рассказала ведущим, что она сильно волновалась перед съемками. Настороженность у неё вызывало то, что в фильмах она часто видела, что после съемок фотографы делают с молодыми моделями. Девушка сообщила, что опасалась оставаться наедине с фотографом в студии. Однако когда наступило время съемок, то ей стало понятно, что фотограф, который снимал её, является нормальным парнем и приставаний к ней не будет. Говорят другими словами, тяги к девушкам он не испытывает, что для Марии, по её словам, стало идеальным вариантом. Позднее Лиман высказала мнение, что главная причина сниматься в Playboy связана с тем, что она хочет окружающих людей делать счастливыми, поэтому она согласилась участвовать в съемках, что позволило ей попасть международный календарь этого журнала.

Comedy Club 23.12.16: анонс последнего выпуска смотреть онлайн. Покидая сцену Comedy Club, Мария сообщила, что на «ТНТ» она появится через полгода, когда приобретет определенные навыки в пении. Ведущие, узнав о планах Марии, попросили её исполнить что-нибудь прямо сейчас. Однако девушка отказалась и попрощалась на некоторое время.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7883-comedy-club-231216-posledniy-vypusk-novogo-sezona-pokazhut-na-kanale-tnt-onlayn-anons-efira.html