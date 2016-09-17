Comedy Club 16.09.16: последний выпуск нового сезона 2016 на ТНТ, смотреть онлайн

В последнем выпуске «Comedy Club» 16.06.16 поклонники качественного юмора, а также люди, которые просто хотят приятно провести время, включат телевизор и увидят отличное шоу. Каждую пятницу вечером в эфире канала «ТНТ» зрители могут смотреть выпуски шоу Comedy Club, которое к настоящему моменту приобрело статус главного юмористического проекта в нашей стране. Смотрите и наслаждайтесь последним выпуском «Comedy Club» нового сезона от 16.09.16 на канале ТНТ.

С началом осени стартовал очередной сезон любимого многими телезрителями проекта. В пятницу в эфире развлекательного канала вышел очередной выпуск, который, конечно же, собрал перед экранами немало телезрителей. Многие люди для поиска веселых передач обращаются именно к каналу «ТНТ», поскольку многие его проекты выходят в комедийном жанре и хорошо известны на всю Россию.

Следует сказать, что шутки, которые рождаются на сцене Comedy Club, являются заразными, однако для телезрителей этого шоу, а также находящихся в зале людей, они особой опасности не представляют. Наоборот, благодаря сценкам и миниатюрам резидентов Comedy Club жители нашей страны, которые регулярно смотрят эту программу, могут повысить свой уровень жизни. От шуток комиков этого проекта американская валюта падает со смеху. Такое же поведение демонстрирует и евро. А цена на нефть прямо на глазах растет.

В это воскресенье, как многие знают, состоятся выборы в Государственную Думу. Именно этому событию был посвящен очередной выпуск популярной программы. Бессменный ведущий этого шоу Павел Воля предложил сразу несколько законов, которые должны оказаться в семейном кодексе. В частности телеведущий предложил штрафовать за некрасивую подругу. Говоря другими словами, если две девушки отправились в ночной клуб, чтобы приятно провести время, но одна из них оказалась некрасивой, то её необходимо оштрафовать. Еще один закон, который предложил Павел Воля — «За несоответствие занимаемой должности». Его можно применить по отношению к девушкам, которые до свадьбы были стройными, а после того как стали законными женами своих мужей набрали вес и превратились в толстух. Также телеведущий предложил наказывать девушку за то, что она отправилась к маме в гости по статье «За организацию ОПГ».

Все поклонники качественного юмора прекрасно знают, что выпуски популярного юмористического проекта Comedy Club можно смотреть каждую пятницу на канале «ТНТ». Однако необходимо заметить, что за последнее время компьютерные технологии шагнули далеко вперед, а кроме этого во все большее число сфер жизни человека проник Интернет. Если раньше можно было посредством Интернета скачивать музыку и читать новости, то сейчас многие используют Интернет для просмотра фильмов и скачивания программа, а также смотрят посредством всемирной паутины выпуски новостей. На канале «ТНТ» можно смотреть выпуски популярного шоу. Также они доступны и в сети Интернет в режиме онлайн. Для того чтобы иметь такую возможность, необходимо найти сайты, которые оперативно выкладывают свежие выпуски популярной программы. Поэтому если вы случайно пропустили очередную встречу со своими любимцами, то в сети Интернет можете посмотреть пропущенный выпуск проекта и насладиться шутками и юмором от резидентов Comedy Club. Отметим, что очередной эпизод программы вышел 16 сентября, в котором зрители смогли услышать новые шутки от старых комиков канала «ТНТ».

Фото: соцсети

По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/6112-comedy-club-160916-posledniy-vypusk-novogo-sezona-2016-na-tnt-smotret-onlayn.html