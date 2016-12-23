Comedy Баттл 23.12.16: последний выпуск нового сезона 2016 покажут на ТНТ

Сomedy Баттл — новый сезон 2016, смотреть онлайн анонс последнего выпуска. К своему завершению подходит популярный проект Comedy Баттл. Поклонники «ТНТ», которые любят нестандартный юмор, не пропускает ни одного выпуска этой передачи. Претендентом на главный приз в данном шоу осталось сделать один шаг, которым в этом сезоне выступают 7 млн. рублей.

Одержать победу в решающем юмористическом сражение будет непросто, поскольку жюри претендентов на победу будет оценивать очень жестко. А это значит, что юмор, который будет выдавать каждый из финалистов на сцене, должен быть высокого класса. У членов жюри вызвать улыбку проходными шутками не получится, поэтому придется приложить немало усилий для того чтобы в зрительном зале зародился смех.

Сomedy Баттл — новый сезон 2016, смотреть онлайн анонс последнего выпуска. Абсолютно все ребята, которые прошли в финал, имеют равные шансы на победу. Поэтому для того чтобы стать лучшим в этом сезоне необходимо проявить креатив и удивить зрителей, а также членов жюри своим юмором. Хорошие шансы на победу есть даже у парня с плохим зрением, который благодаря своему нестандартному юмору смог пробиться в финальное сражение. Вся семья у этого участника такая же. Они плохо видят. А бабушка из-за своего неважного зрения однажды, увидев плакат с Игорем Николаевым, приняла певца за святого и перекрестилась.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7882-comedy-battl-231216-posledniy-vypusk-novogo-sezona-2016-pokazhut-na-tnt.html