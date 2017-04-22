CNN: Россия влияла на избирательную компанию через советников Трампа

Россия пыталась повлиять на выборы президента США не только через хакерские атаки, но и попытками внедриться в кампанию Дональда Трампа через его советников. К такому выводу пришли агенты ФБР, расследующие предполагаемое вмешательство России в выборы президента.

Как передает CNN, вывод был сделан на основе собранных летом прошлого года данных о взаимодействии представителей кампании Трампа с Москвой. В частности, американская разведка считает, что Россия пыталась проникнуть в кампанию кандидата-республиканца через Картера Пейджа, который тогда был советником Трампа.

Сам Пейдж отверг эту версию, заявив, что, напротив, помогал разведывательному сообществу США. Однако разведка предполагает, что Россия пыталась проникнуть во внутреннюю работу кампании Трампа, используя каналы обратной связи в общении с людьми из окружения Трампа. При этом источники отмечают, что Пейдж был не единственный из советников Трампа, кто мог общаться с официальными лицами России во время президентской кампании.