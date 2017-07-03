CNN рассказал, о чем Трамп будет говорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным планирует сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии и на Украине, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации американского президента.

По данным источников телеканала, Трамп хочет обсудить с Путиным военную ситуацию в Сирии и российскую поддержку президенту Башару Асаду. Также американский президент намерен поднять вопрос «действий России на Украине». Однако главным вопросом повестки должна стать Сирия.

По данным телеканала, тема «вмешательства» России в американские выборы вряд ли будет подниматься.

На прошлой неделе советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в ходе саммита G20 в Гамбурге, Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.

Позднее СМИ сообщили, что в Белом доме возникли разногласия по поводу встречи президентов. Американский лидер настаивает на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей, а его советники считают, что президенты должны обойтись краткой встречей в кулуарах мероприятия.

В Кремле в свою очередь заявили, что подготовка встречи Путина и Трампа началась, а ее формат и время согласуют по дипломатическим каналам. Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что встреча двух лидеров внесет ясность в отношения между странами.

С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в немецком Гамбурге 7—8 июля.

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