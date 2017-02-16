Чужие среди своих. О судьбе народных избранников Максаковой и Вороненкова

…На самом деле, самое занимательное в этой, по-своему замечательной, истории с беглыми депутатами «коммунистом» Вороненковым и «единоросской» Максаковой, так это то, как старательно ее обходят всеми возможными и даже невозможными способами наши замечательные «элиты». И, более того, как крысятся в сторону разговаривающих на эту, «неподобающую» тему всяческих щелкоперствующих журналистов и прочих неприличных людей.

Ну, — не цыкают, разумеется.

Не призывают «не разжигать»: ибо несет экс-коммунист сейчас на Украине такое, от чего уши в трубочку завернулись бы даже у Валерии Ильиничны Новодворской. Причем делает это настолько максимально широко и публично, что просто, простите, беда. Так, в частности, из показаний экс-депутата Госдумы следует, что Россия разработала детальный механизм ввода войск на территорию Украины еще в декабре 2013 года. А лично его хотел за эту правду убить глава службы безопасности «тиранической «Роснефти» и экс-генерал ФСБ. Да и вообще, в России фальсифицируют результаты всех выборов — от муниципальных до федеральных, а ФСБ уже давно не правоохранительная структура, а машина для политических провокаций и убийств. Ну а сама Российская Федерация, дословно, «страна нацизма, нечестных выборов и произвола карательной системы ФСБ».

Свое будущее, в том числе и политическое, Денис Вороненков связывает теперь исключительно с Украиной. «Мы рассматривали разные варианты, но в силу менталитета, моих корней и моей позиции, которую я часто высказывал, решили переехать в Киев»,— рассказал бывший российский депутат украинскому, совершенно, кстати, анекдотически оголтеломуCensor. ua.net, напомнив, что его корни из Херсонской области.

И, тем не менее, в «элитах», причем не оппозиционных, а вполне системных, только досадливо морщатся и отводят глаза в сторону.

Отказываются комментировать.

Ну, или скрипя зубами «осуждают», приблизительно в такой же тональности, в которой «осуждают» перебравшего идиота и помочившегося оттого, допустим, в гостях вместо унитаза в хозяйский фикус.

Ну, типа, урод, конечно.

Но ведь проспится, рано или поздно, придет с повинной, и покается: ведь он, все-таки, «свой». И вот в этом-то, к сожалению, в том, что и он, и его жена по-прежнему и по-любому «свои», и есть главная проблема нашей с вами страны.

Тут ведь все просто.

Что, коллеги Вороненкова, в прошлом члена, кстати, Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, не знали, кто он такой, и каким именно «бизнесом» выпускник Военного университета МО и диссертант Московской Академии МВД занимается?!

Ну да.

Грош цена тогда такому Комитету по безопасности и противодействию коррупции.

Что, в «элитах» не знали, кем именно был первый гражданский муж певицы и ведущей телепрограммы «Романтика романса», а по совместительству депутата от «Единой России» Марии Максаковой-Ингебергс?!

Да – все всё прекрасно понимали.

Просто – они были «свои».

Свой, так сказать, круг.

Тот самый, слежавшийся в «культурный пласт», «элитный круг» девяностых-нулевых, кочующий с должности на должность, из одной «партии» в другую, и с одного телеканала на другой. Нет, не на первых ролях, разумеется: тут все-таки какой-никакой отбор срабатывает. Но вот копни любое, почитай, министерство и/или ведомство, «среднего депутата» да и любого другого «менеджера среднего звена крупной госкорпорации».

Поскреби получше.

И, минимум, в одном случае из трех на тебя глянут удивленные глаза «беглого народного избранника». А если еще не «беглого», так это всего лишь «пока». И они и вправду искренне не понимают, что такого плохого сделали такие замечательные люди как Мария Гайдар, экс-депутат от фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев, также проживающий сейчас в гостеприимном городе Киеве и экс-депутаты коммунист Вороненков и «единоросска» Мария Петровна Максакова-Игенбергс. Потому как они, в сущности, люди-то неплохие, просто с фикусом незадача случилась.

Поэтому – надо, конечно, пожурить, — но с кем не бывает.

В конце-концов, люди просто «спалились», были «прихвачены на горячем», и им надо было хотя бы куда-то бежать…

…И мы, вот, право, не знаем, как общество и союзная с ним в данном случае верховная власть страны будут чистить это жуткое, слежавшееся болото. Но, если его не чистить, то миазмы, боюсь, могут удушить и общество, и саму верховную власть.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109423/17213/-