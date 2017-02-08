Чуркин о перспективах отношений с США: Мы не ждем чудес

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, говоря о перспективах отношений Москвы и Вашингтона, заявил, что в России «не ждут чудес» и что «надо набраться терпения и работать».

«Мы не ждем чудес. Их команде нужно сформироваться. Назначение — это только маленький шаг… Нам нужно набраться терпения и работать», — заявил Чуркин в интервью телеканалу RT.

В конце января президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый разговор по телефону с момента инаугурации американского лидера.

Они обсудили широкий круг актуальных проблем в международных и двусторонних отношениях и продемонстрировали «настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе».