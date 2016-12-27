Чулпан Хаматова ради роли побрилась налысо

Несколько дней назад в Театре наций под руководством Евгения Миронова с огромным успехом прошла премьера спектакля «Иванов» по одноименной пьесе А.П. Чехова. Роль жены главного героя в исполнении самого Миронова сыграла прекрасная актриса Чулпан Хаматова. Ей удалось поразить зрителей не только необыкновенной глубиной своего таланта, но и новым неожиданным образом. Специально для роли Чулпан побрила голову налысо. Ее героиня умирает от рака, поэтому актриса решила таким способом полностью вжиться в образ. Тем более эта тема и в реальной жизни ей очень близка Хаматовой. Ведь она является одним из учредителей фонда помощи детям, страдающим от онкологических заболеваний.

Премьера спектакля прошла с огромным успехом. Критики уже успели высоко оценить новую трактовку классической пьесы. Даже искушенная театралка Ксения Собчак, которую сложно уже чем-нибудь удивить, посвятила этому спектаклю пост в своем Инстаграм:

А вот сегодня посмотрели спектакль «Иванов» в Театре Наций — и это прям очень круто, «высшая лига»:))!! Замечательные актерские работы Миронова, Боярской, Хаматовой, Гордина..

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/chulpan-hamatova-radi-roli-pobrilas-nalyiso.html