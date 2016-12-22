Чуда св. Януария не произошло: католики в ожидании катастрофы

В Неаполе не произошло чуда закипания крови св. Януария, в связи с чем, католики в панике ожидают Апокалипсис. Одним из самых сакральных чудес в римско-католической церкви является так называемое «чудо св. Януария». На протяжение 627 лет 3 раза в год (19 сентября в день мученичества святого Януария, 16 декабря в день спасения Неаполя от извержения Везувия в 1631 году и в субботу перед первым воскресеньем мая в день первого перенесения мощей св. Януария в Неаполь) в присутствии множества паломников происходит чудо, когда заключенная в две герметичные капсулы засохшая кровь св. Януария становится жидкой и закипает.

Святой Януарий жил в III-IV веках и был епископом Беневенто. Он выполнял миссионерскую работу по всей Италии, чем вызвал гнев императора Диолектиана, яростного гонителя христиан. Януария схватили в Неаполе в 305 году и вместе с несколькими учениками бросили на растерзание львам. Однако львы не тронули проповедников и тогда 19 сентября всех христиан обезглавили. Согласно легенде, служанка собрала с камня, на котором казнили Януария, две пиалы его крови, которую впоследствии поместили в 2 герметичные стеклянные капсулы, где она высохла и затвердела.

С тех пор 3 раза в год кровь в капсулах разжижается и закипает, значительно увеличиваясь в объеме. Считается, что в этот момент от крови исходят некие таинственные лучи. «Незакипание» крови у католиков считается крайне дурным знаком. В XX веке чудо не происходило несколько раз, и каждый раз Италия переживала катастрофы.

Чудо не происходило в сентябре 1939 года перед началом Второй мировой войны, в 1944 году перед извержением Везувия, в 1973 году перед вспышкой холеры и в 1980 году перед мощным землетрясением. И вот, как сообщила итальянская La Stampa, 16 декабря чудо закипания крови не произошло, что повергло в ужас многочисленных паломников в Неаполе и католиков по всему миру.

И хотя настоятель часовни св. Януария монсеньор Винченцо Де Грегорио поспешил успокоить католиков и сказал: «Мы не должны думать о катастрофах и бедствиях. Мы люди веры, и мы должны продолжать молиться», паника и ужас охватили миллионы верующих по всему миру.

Многие католики связывают отсутствие чуда с появлением Антихриста и истребительной мировой войной. Многие ожидают гражданской войны в Европе и, как следствие, ее полного опустошения. А с учетом того, что итальянские власти ради беженцев уже выгоняют итальянцев из собственных домов и освобождают больницы, подобные бедствия для Италии и для всей Европы не такое уж фантастическое будущее.

Особым ударом это событие является для папы Римского Франциска. В 2016 году для папы и католической церкви произошло несколько событий, которые могут значительно повлиять как на материальное и финансовое состояние церкви, как крупнейшей в мире финансовой корпорации, так и на ее роль духовного лидера в западных странах.

21 ноября, согласно сообщениям Reuters, Ватикан продлил на неопределенный срок право всех римско-католических священников прощать аборты. Ранее подобной властью обладали лишь епископы, или специальные исповедники.

Католическая церковь запустила приложение для смартфонов «Sindr», которое позволяет онлайн исповедаться и получить отпущение грехов, а также на интерактивной карте найти ближайшую церковь. Для популяризации приложения, оно интегрировано с популярным сервисом знакомств. Одним нажатием кнопки пользователи могут получить прощение, познакомиться с кем-нибудь, а также найти дорогу к храму.

Но самое главное, Ватикан во главе с глобалистскими силами терпит поражение в борьбе за новое мироустройство. После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа Ватикан, интересы которого в США представляют демократы, столкнулся с ситуацией, когда может потерять финансовую гегемонию и контроль над мировой экономикой, а сакральные планы по установлению нового мирового порядка через создания хаоса, превращения мира в арену войн, сокращения населения и полного контроля над выжившими превратятся в ничто.













Дональд Трамп представляет, прежде всего, старую многовековую «масонскую гвардию», борьбу с которой за миропорядок Ватикан начал еще в пятницу 13 октября 1307 года специальными поручениями папы Климента V по борьбе с орденом Тамплиеров. Эта борьба с переменным успехом продолжалась до настоящего времени, и обострилась в связи с предвыборными обещаниями Д.Трампа распустить ФРС и ввести «золотой стандарт».

После этого последовали личные нападки папы Франциска на Д.Трампа с объявлением его «нехристианином», а издание New York Times опубликовало угрозы Трампу, в которых говорилось, что президентская кампания в США закончится его убийством. Борьба приняла личный характер после того, как 25 февраля в Domus Sanctae Marthae, небольшом отеле в стенах Ватикана, был обнаружен труп с признаками насильственной смерти личного секретаря понтифика 34-летней Мириам Вуолу, которая находилась на 7 месяце беременности. В Ватикане не было секретом, что Мириам Вуолу являлась не просто секретарем, но и любовницей понтифика. А ребенок, которого она вынашивала, был ребенком Франциска. Убийство предположительно было осуществлено с помощью кислоты, любимого многовекового оружия масонских лож.













Таким образом, беспощадная борьба за кресло президента США между глобалистами и масонами настолько обострилась, что смерть любого, даже самого высокопоставленного лидера одной из сторон, представляется очень вероятной. А вступив в должность президента, Д.Трамп приложит максимум усилий, подкрепленных мощью и возможностями США, чтобы разделаться со своими многовековыми врагами.

В этом свете последствия отсутствия чуда св. Януария в этом году видится уже в вполне очерченном виде, предрекая в 2017 году большие потрясения для римско-католической церкви, ее понтифика и Европы.

Александр Никишин для Колокол России





По материалам: http://publizist.ru/blogs/109977/16203/-