Чтобы помнили: годовщина обстрела Станицы Луганской кассетными бомбами (ФОТО)
2 июля 2014 года украинская авиация обстреляла Станицу Луганскую кассетными бомбами.
Тогда жертвами украинских оккупантов стало более 10 человек, количество раненых исчислялось десятками. Была уничтожена целая улица.
Обстрел Станицы 2 июля три года назад – одно из самых циничных преступлений ВВС Украины наряду с расстрелом мирных жителей в мае 2014 в Донецке и 2 июня в Луганске.
Тогда украинские так называемые СМИ вслед за штабом «АТО» в один голос обвиняли в обстреле «сепаратистов».
Оставалось меньше месяца до крушения МН-17, а ПВО Республик вскоре сделала полеты остатков украинской авиации невозможными.
Но 2 июля военные преступники ВВС Украины забрали жизни двенадцати человек, в том числе и пятилетнего Ивана Еромилова. И эта дата наряду со многими другими навсегда останется в памяти Донбасса.
Сегодня в ЛНР состоялась акция памяти жертв того страшного дня.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1498987505