Чтобы помнили: годовщина обстрела Станицы Луганской кассетными бомбами (ФОТО)

2 июля 2014 года украинская авиация обстреляла Станицу Луганскую кассетными бомбами.

Тогда жертвами украинских оккупантов стало более 10 человек, количество раненых исчислялось десятками. Была уничтожена целая улица.

Обстрел Станицы 2 июля три года назад – одно из самых циничных преступлений ВВС Украины наряду с расстрелом мирных жителей в мае 2014 в Донецке и 2 июня в Луганске.

Тогда украинские так называемые СМИ вслед за штабом «АТО» в один голос обвиняли в обстреле «сепаратистов».

Оставалось меньше месяца до крушения МН-17, а ПВО Республик вскоре сделала полеты остатков украинской авиации невозможными.

Но 2 июля военные преступники ВВС Украины забрали жизни двенадцати человек, в том числе и пятилетнего Ивана Еромилова. И эта дата наряду со многими другими навсегда останется в памяти Донбасса.

Сегодня в ЛНР состоялась акция памяти жертв того страшного дня.

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