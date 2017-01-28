Что же это было такое, СССР?



Прочитал умную, глубокую статью С. Замлеловой «СССР в наших головах». Совершенно новый угол зрения на проблему! Чудесная статья! Вызывает целый рой мыслей, массу ассоциаций. Так и надо, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно! Увы, что скрывать, попадаются порой и откровенно пустые публикации. Прочитал и думаешь: что прочитал? Жаль газетного места. У С. Замлеловой всё не так. Хочется поделиться. Что и сделаю.

Увы, в двух словах тут ничего не скажешь. И в трех тоже. Но сначала нужно глубоко осознать, что же это такое было – СССР?

Страна людей

Да, это была не просто сверхдержава, когда наш ВВП уверенно приближался к американскому и составлял 60% от него. Прежде всего и главное – это была страна людей, где действовала система насильственного очеловечивания человека, создания человека. Уникальная система, никогда не существовавшая прежде. Почти религиозная система, заставлявшая человека отказываться от греха в пользу добродетели. Но почему почти? А почему бы просто не признать, хотя бы предположить, что это была именно религия? Но религия государственная и абсолютно нового типа? И на ее основе – совершенно новая, уникальная цивилизация, советская? Тогда неверно говорить, будто советские люди были в массе своей безбожники, атеисты. Вовсе нет. Они были глубоко верующие, убежденные, но верующие в совершенно иного бога. А атеисты лишь по отношению к старой вере. Потому и было то советское «безбожное» общество куда как добродетельнее нынешнего! И являло чуть ли не пример высокой нравственности. Почему сегодня не так? Скажут, времена изменились, соблазнов много появилось. Ерунда! Просто изменилась система, человека перестали очеловечивать, и он обратился в свое первобытное состояние, в зверька, а то и в зверя.

Религия и вера – это синонимы, и наша религия – это беззаветная вера в коммунизм, общество справедливости, равенства и братства. У нас свой бог (К. Маркс), свой пророк (Ленин), свои святые апостолы (десятки тысяч героев, орденоносцев, от Зои до молодогвардейцев), свой моральный кодекс, на 100% совпадающий с заповедями Христовыми. Наш бог – в головах. Он близок и понятен людям любой нации. Наши символы – вместо креста – красная звезда и красное знамя. И нас много! В этом смысле и я самый настоящий верующий. Отдельных храмов у нас не было и нет – храмом стала вся страна! И храмом, и памятником! Понастроили столько, что нынешние власти даже покрасить, подремонтировать всё это не в состоянии. Страна до сих пор живет за счет советского наследия! И именно эти самые атеисты-«безбожники», эти «нехристи» и победили фашизм.

Откуда мы?

Мы родом из православия, другой культуры у нас попросту не было. Родились бы где-нибудь в Иране – впитали бы мусульманскую культуру. Но мы родом из России, потому буквально с молоком матери впитали свою православную культуру. Точнее, не мы, а наши русские литературные классики, начиная с Карамзина и Пушкина (из них позже выросли и советские классики). Ну а потом уже впитали мы и тех, и этих. И потому все мы братья-славяне, народ православный – душа у нас такая, гены такие. Кстати, и Ленин с большевиками родом тоже из этой же культуры. И они решили сделать ее достоянием масс, всего народа. А также построить рай на земле. Ну если не совсем рай, то по крайней мере общество правды и справедливости. На принципах, изложенных в Евангелии. То есть на заповедях Христовых. Других не было, нет и, видимо, не будет. И создали принципиально новую религию – без веры человек жить не способен. А заодно и новую цивилизацию.

Старая религия

Почему новую религию? Почему старая не подошла? В чем отличие православия от новой веры? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вникнуть в суть православия. А оно просто констатирует, какова есть человеческая природа, человек вообще. А это существо крайне несовершенное, довольно неприятное, и как позже это выразил Пушкин: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». Это создание падшее, поврежденное грехом, после грехопадения изгнанное из рая и сразу оказавшееся полностью во власти греха. Но православие призывает любить и такого человека, который как бы и не властен над собой, а ненавидеть сам грех. Что именно? Тут и гордыня, злопамятность, эгоизм, жестокость, жадность, зависть, тщеславие и злословие, леность и ложь, лицемерие и корыстолюбие, гнев и невоздержанность, распутство и прочее. Всё это и есть человеческая природа. Правда, православие утверждает, что всегда есть свобода выбора между добром и злом. И человек старается или не старается преодолеть грех, но, увы, чаще склонен выбирать именно его. И хотя православие и призывает выбирать добро, становиться лучше, но как-то слишком робко, ненастойчиво, неуверенно, само не веря в таковую возможность. Призывает не выбирать зло, но коли уж выбрал – так иди покайся и впредь не греши. Но не грешить у людей не получается, потому и получилось вечное: греши и кайся, кайся и греши. В общем, задачи хотя бы попытаться переделать природу человека, изменить человека, создать нового человека старая религия и не ставила. Как бы считала – человек неисправим.

Новая советская религия

А вот Ленин, большевики вместе с привнесенными ими социализмом и Советской властью – не поверили старой религии. И поставили себе грандиозную задачу, такую никто никогда еще не ставил – попытаться изменить саму природу человека, сделать человека лучше, сделать человека совершенно нового типа.

Но сначала нужно было точно определиться, по Маяковскому: «Что такое хорошо, и что такое плохо», и затем всё плохое безжалостно, беспощадно отсечь… А изменять в человеческой природе было что. Как известно, самый древний и самый могучий звериный инстинкт в человеке – инстинкт продолжения рода. Это нормально и необходимо. Но вот беда: этот инстинкт сопровождает целый букет человеческих пороков – пошлость, порнография, проституция, блуд и разврат, прелюбодеяние, «свободная любовь», беспорядочные и ранние половые связи, измены, разводы, гомосексуализм, педофилия, прочие извращения. И человек должен всё это сдерживать, подавлять в себе, чтобы оставаться человеком. Потому сдержанность, скромность, стыд и стыдливость, закрепощенность, закомплексованность, привычка блюсти себя – всё это нормальное состояние нормального человека. Увы, человек слаб, и ему нужна помощь. И государство взяло на себя эту функцию – помогать. Всё, что в традиционном обществе считается порочным, в СССР было запрещено. Всё, что уродует человека, всё это самым жестким образом пресекалось (жаль, что недостаточно жестко, надо бы жестче) и преследовалось, морально и (или) уголовно. Не было борделей, порнографии и секс-шопов. Потому не было и подросткового секса, подростковой беременности и венерических болезней. А вместо «Дома-2» показывали «Очевидное – невероятное», «В гостях у сказки» и т.п.

А сколько еще всего есть в человеческой природе омерзительного и отталкивающего! За что и в тюрьму не посадишь, и не накажешь особо. Например, привычка врать, перевирать, искажать истину. Или склонность сплетничать, злословить, клеветать. А карьеризм с его приспособленчеством, подхалимажем, умением подсиживать или «шагать по головам»? А бессовестность, хамство, наглость, пошлость, ханжество, лицемерие? А высокомерие и сквернословие? Куда деваться от пустословия-многословия, от обыкновенной глупости или дурости, а то и откровенной тупости, да еще в сочетании с активностью? Ведь самый страшный человек – тот, кто прочитал одну книгу! Вроде грамотный, но… Ведь не посадишь его за то, что глуп как пробка? А вреда принесет не меньше, чем враг. А есть еще горлопаны, авантюристы и жулики, обыкновенные прохвосты. Вот сколько гадостей в человеке заложено! Куда ни взглянь – всюду неприглядно! Кажется, что весь человек из одних этих мерзостей и состоит! И что со всем этим делать? Только пытаться как-то переделывать, перевоспитывать, очеловечивать, поднимать к звездам и не позволить оскотиниться – этим и занимались все 70 лет.

Но особенно жестко пресекало советское государство самое большое, самое гнусное зло в человеке – жадность-корысть и эгоизм-индивидуализм. Ведь известно – все мы рождаемся зверьками, и лишь потом зверек превращается (или не превращается) в человека. И вот эта самая жадность, тяга к собственности и богатствам как бес, сидит в каждом из нас, живет внутри нас с самого рождения – в форме стремления что-то урвать, хапнуть, прибрать к рукам, что плохо лежит «всё до сэбэ», шкурный интерес. То есть эгоизм и мелкий (частный) собственник, хозяйчик – он в нас! По сути, сам капитализм рождается с нами и живет внутри нас, ведь капитализм – это стая зверей, тогда как социализм – сообщество людей. Такова еще одна сторона звериной сущности человеческой природы. И ее надо искоренить, надо подавить, чтобы зверек превратился не в крупного зверя-олигарха, а в человека. В СССР и это сделали – зверя-собственника посадили в клетку, хотя и не убили, но не выпускали целых 70 лет. То есть жестко, категорично запретили всякую частную собственность, из которой неизбежно возникают олигархи, ослепительное богатство и кромешная нищета, неравенство и раскол общества – в общем, все прелести капитализма. В СССР решили эту сверхзадачу – нейтрализовали человеческий эгоизм, индивидуализм, подавили мелкого частника-хозяйчика и заставили всех служить общему, общественному. То есть очеловечили! Увы, через 70 лет Горбачев с Ельциным снова выпустили того самого зверя из клетки, на волю, которая зовется капитализмом. А Путин этого зверя лелеет.

В общем, советское государство взяло на себя функцию борьбы с грехом, функцию искоренения человеческих пороков. Человека принуждали хранить образ и подобие, принуждали очеловечиваться. Делали хорошим человеком с помощью ТВ, радио, книг, газет и журналов, привлекали на помощь фильмы, спектакли, песни – шла борьба за человека по всем фронтам! Это и была советская религия. Если православие лишь призывало быть хорошим, то новая, советская религия заставляла быть хорошим. Силком! Это была попытка создать систему, позволяющую любому человеку оставаться человеком – развиваться, думать, становиться лучше.

А вот на Западе была полная свобода для всех пороков, так что нас спасал «железный занавес». Мы жили как в теплице или оранжерее, отгородившись от всяческих мерзостей. Но потом нам (точнее, нашим правителям) тоже захотелось «свободы», и «занавес» убрали. И пороки раздавили людей, а вместе с ними и страну. Это одна из причин крушения СССР. Может быть, люди просто устали быть хорошими? Устали блюсти заповеди? Надоело им принуждение, надоело сдерживать свои звериные инстинкты? Захотелось «полной свободы» – не работать, раскрепоститься, избавиться от комплексов, расслабиться? Тем более что все СМИ еще с горбачевских времен всё это поощряли, прямо-таки навязывали. Кто знает.

ГУЛАГ?

А куда было девать всех тех, кто преступил закон или не следовал заповедям – убийц, воров, уголовников, педиков и гомиков, прочих извращенцев? Их нужно было прежде всего изолировать от общества. Не изолируешь – будет общество больное, будет жить в скотстве и страхе. А потому нужны были специально отведенные для этого места – тюрьмы, лагеря, зоны, которые есть в любом государстве. Но не просто изолировать, а попытаться там перевоспитать. Потому у нас осужденные не просто сидели, а работали, и в обязательном порядке (не как сегодня – хочу работаю, хочу нет). Приносили пользу, и немалую. Еще и зарабатывали. И даже ордена получали за ударный труд! В общем, любому государству просто необходимы постоянные чистки, контроль за состоянием общества, изоляция всего, что вредит, угрожает ему. То есть репрессии (нравится кому-то этот термин или не нет). И это было. Но потом исчезло…

И ведь не так уж и много их было, в лагерях. Конечно, не полстраны сидело, не 100 млн, как уверяет нас Солженицын. По статистике в 30-е годы в лагерях ежегодно находилось 600–700 тыс. заключенных. Почему так мало? Просто удерживал страх перед законом, знали: наказание неотвратимо. И что в результате? Вот как вспоминал предвоенные годы мой отец: люди вокруг были добрые, вежливые, отзывчивые и общество в целом было здоровое, чистое. О каких-то там «репрессиях» отец узнал только в горбачевские времена… А моему отцу верить можно. Типичная, тем не менее удивительная судьба человека того предвоенного поколения: окончил 10 классов в Приморье в 16 лет, родители темные, неграмотные, и сам бы таким остался, если б не революция. Сам, один поехал в Казань через всю страну (вот это бедность!). Поступил в авиационный институт без репетиторов в 1940 г. (вот это знания давали!). А со 2-го курса добровольцем (несмотря на бронь и несовершеннолетие) ушел на фронт защищать эту самую жизнь, которую дал ему Октябрь. То есть тот самый десятиклассник (один из них), который сломил хребет фашизму.

А что получили мы взамен? «Права человека», причем у бандитов и жуликов их больше. Так что все эти отбросы общества вполне уютно живут сегодня среди нас. И гомики-педики, прочие извращенцы и пошляки (причем самые пошлые – на телеканалах), а от алкашей просто отбою нет (ведь все ЛТП позакрывали – надо срочно открывать, люди-то гибнут тысячами!). Наркоманы – в порядке вещей. И психбольные среди нас, потому что психбольницы оптимизированы и больных перевели на амбулаторное лечение, на дому, даже потенциально опасных. И наше общество глубоко больно.

Образование вместо воспитания

Да, никогда за всю 1000-летнюю историю в России не было всеобщего и бесплатного образования, кроме как в СССР. Но этого было мало. Задача ставилась выше – создание нового человека. Это была грандиозная, почти неподъемная задача. И осуществить ее, прямо скажем, не получилось. Почему? Потому что, освоив глубоко и успешно экономику, политику, не смогли осилить самую главную и самую важную науку на земле – педагогику. Всё дело в том, что в СССР воспитание пытались совмещать с обучением. Хорошо это? Считаю, что нет. Совмещение вредит и тому, и другому. И получалось плохо. Учеба занимала всё, а на воспитание что останется. При Сталине новый человек всё же формировался, жизнь воспитывала, но потом задачу его воспитания свели просто к образованию, обучению, ликбезу. Мол, станет грамотным – станет хорошим. Да, тащили из невежества силком, тянули к знаниям за уши, раз сам человек слаб – его надо заставить, учение горько, плоды его сладки. И это правильно. Но и до сих пор у нас понимают воспитание, формирование человека именно и только как учебу: учится ребенок, хорошо учится, даже бесплатно – ну и прекрасно! Чего еще желать? Это пик, предел людского понимания. Ан нет! Учеба просвещает, делает грамотнее, умнее – не более того. Но не делает лучше. То есть не воспитывает, или недостаточно воспитывает. Ведь сколько на свете грамотных негодяев! Да сколько угодно! Особенно с высшим образованием! Прямо-таки парадокс: чем умнее, тем враждебней к стране, дальше от простого народа, который просто «вата», ближе к 5-й колонне!

Знания сами по себе ничего не значат и ничего собой не представляют. Они нейтральны. Всё зависит от того, у кого они и на что направлены. Можно быть вполне умным человеком и быть одновременно Гитлером или Даллесом. Эти «люди», получив знания, не перестали от этого быть злодеями… А можно быть вполне знающим педагогом и формировать целые поколения будущих убийц, как в Германии 30-х. И наоборот, создавать поколения будущих патриотов, самоотверженных защитников страны (Сталинская гвардия). Можно быть выдающимся ученым и создавать атомную бомбу, или то же бактериологическое оружие, точно зная, сколько людей оно убьет. А можно, напротив, создавать свою А-бомбу, чтобы разрушить атомную монополию США, защитить свою страну. Можно быть выдающимся врачом и производить опыты на заключенных. Можно создать очень умного человека, который со спокойной совестью вскоре уедет за рубеж, укреплять чужую экономику – родина там, где платят больше (именно так у нас и происходит)!. Вот что такое знания вообще. Стержня-то нет! Воспитания-то нет!

Всё гораздо сложнее. А просто в человеке самое главное – этот самый стержень, на котором покоятся знания. Создать такой стержень – это уже удел воспитания. Если воспитания нет вообще (как сегодня), то его отсутствие это тоже воспитание, тоже педагогика, только со знаком минус. Прекрати правильно воспитывать – и тут же под окном вырастет бурьян. Из школы продолжат выходить зверьки, а то и звери. И общество тоже зарастет сорняком. Между тем капитализму воспитание вообще ни к чему, ему нужен покорный раб, не слишком умный и грамотный, а лучше тупой. И чтоб был слабым, безвольным. В общем, не смогли наши руководители распознать, как соотносятся между собой образование и воспитание нового человека. Так и не поняли: воспитание всегда должно идти впереди образования, и вести за собой. Увы, и 99% учителей (ни вчера, ни сегодня) тоже не имеют ни малейшего представления о том, что такое воспитание и для чего оно. Особенно в Министерстве образования. Потому воспитание выкинуто вообще, хотя и раньше советская школа им вовсе не блистала. Отдельные эпизоды, связанные с Макаренко и Сухомлинским, не в счет. Это были просто единичные исключения из правила… А задумки и цели были грандиозные. По Горькому – вспомним песню о Соколе, о Буревестнике. Но воспитания не стало, его превратили в чисто словесное – самое неэффективное (беседы, лекции, классные часы по сути те же уроки). Значит, не получилось и формировать человека нового типа, живущего по заповедям, – человека сильного духом, человека-творца, борца, человека-труженика, трудящегося, с активной жизненной позицией, инициативного, неравнодушного, болеющего за общее дело. То есть советского человека, с тем самым стержнем. Всё больше формировался обыкновенный человек буржуазного типа, обыватель и потребитель. И чем дальше, тем больше. Причем еще при советской власти.

Диверсия под названием «Всеобуч»

Но и это не всё. С самим образованием тоже были нелады, а с 1970 г. его уровень резко понизили. Как? Может, кто и не заметил, но все учителя заметили. Против СССР была проведена страшная, разрушительная диверсионная спецоперация под названием «Всеобуч». Эта реформа стала самым надежным шагом на пути к гибели СССР. Цель вроде благая – дать всем среднее образование. Силком. И всех заставили заканчивать 10 классов. Увы, не всегда благая цель дает благие результаты, часто наоборот – благими намерениями устлана дорога в ад. Всё дело в том, что ну не могут абсолютно все освоить курс средней школы! Немало таких, кто просто не в состоянии! Ученик может стать в будущем хорошим семьянином и хорошим человеком, и патриотом, но освоить 10 классов не способен, не в силах. Глупость? Но это было. И что вышло-то? А просто 4–5 таких оболтусов, умирая от тоски, из урока в урок срывали занятия всему классу, всем классам страны, мешали учиться всем. И тем самым понижали общий уровень образования общества… К тому же этот закон породил очковтирательство, самой популярной оценкой стало

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/16897/-