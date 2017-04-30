«Что же, черт побери, произошло?» — Кличко о поражении

Украинский супертяж Владимир Кличко прокомментировал поражения от британского боксера Энтони Джошуа.

«Конечно, в контракте у нас прописана возможность реванша. Но мне нужно для начала проанализировать, что же, черт побери, произошло. Я хотел поднять руку вверх в качестве победителя, но вместо этого проиграл уже второй бой подряд», — рассказал Владимир Кличко после боя против Энтони Джошуа.

А бывший промоутер Александра Поветкина Владимир Хрюнов посоветовал Кличко думать о здоровье, а не о реванше:

«Нужен ли реванш самому Владимиру? Я бы на его месте серьёзно задумался о своём здоровье — нокаут был очень серьёзным».

«Предсказать будущее Кличко на данный момент трудно: завершилась его эпоха, длившаяся больше десяти лет. Думаю, сам Владимир бы не закончил карьеру, но существует ещё мнение команды спортсмена. Если в контракте был прописан пункт о реванше, то, безусловно, Кличко будет на этом настаивать», — прокомментировал Хрбнов поражение Кличко.

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Президент Петр Порошенко в свою очередь поблагодарил боксера Владимира Кличко за бой против британца Энтони Джошуа.

«Мы с тобой, Владимир! Спасибо за борьбу», — написал Порошенко в Twitter.

Отметим, что проигрыш от Энтони Джошуа стал для украинца вторым кряду в карьере. В предыдущем противостоянии Владимир Кличко потерпел поражения от Тайсона Фьюри.

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