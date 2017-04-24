Что ждёт «Свидетелей Иеговы» в России?

Евросоюз и США встали на защиту запрещённой в России религиозной организации «Свидетели Иеговы»*, выразив озабоченность решением Верховного суда России.

Официальный представитель Госдепартамента призвал Москву не использовать борьбу с экстремизмом как предлог для преследования меньшинств.

RT разбирался, что за организацию запретил российский суд и какое будущее ожидает последователей этой религиозной группы в нашей стране.

Международная реакция

Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер в пятницу заявил, что власти ФРГ выражают обеспокоенность решением Верховного суда России, который в четверг признал экстремистской религиозную группу «Свидетели Иеговы» и запретил её деятельность на территории России.

«Правительство Германии выражает обеспокоенность тем, что вчера российская юстиция вынесла приговор о запрете „Свидетелей Иеговы”, — приводит его слова РИА Новости.С похожим заявлением выступила и Европейская служба внешних связей — внешнеполитическое ведомство ЕС.

„Свидетели Иеговы”, как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, как это гарантируется Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека», — заявила служба.

Ожидаемо осудил решение Верховного суда России и Госдепартамент США. Напомним, что организация была основана в Соединённых Штатах и там же располагается её главная штаб-квартира, куда поступают пожертвования от адептов учения «иеговистов» со всего света.

«Соединённые Штаты крайне озабочены действиями правительства России против представителей религиозных меньшинств, включая „Свидетелей Иеговы”, под предлогом борьбы с экстремизмом. Мы призываем российские власти убедиться в том, что антитеррористические и антиэкстремистские законы не используются для преследования мирных религиозных меньшинств. Подобное преследование создаёт атмосферу страха, которая сама по себе подрывает усилия по борьбе с угрозой радикализации», — заявил официальный представитель Госдепа США Марк Тонер.

Финансы и недвижимость

Однако «Свидетели Иеговы» не являются просто религиозным меньшинством. Из своей штаб-квартиры в США «Общество Сторожевой башни» управляет многомиллионными активами, совершает прибыльные сделки с недвижимостью и финансирует свою деятельность по всей планете.

С начала 2000-х годов «иеговисты» начали исход из Нью-Йорка, планируя переезд на север штата, в город Уорвик, где они создали штаб общества, типографию, печатающую религиозные материалы, и жилые комплексы для последователей, занимающихся организацией работы общества. В 2013 году зять Дональда Трампа Джаред Кушнер приобрёл у «иеговистов» комплекс зданий за $375 млн. Общая сумма активов «Свидетелей Иеговы» в недвижимости, по самым скромным оценкам, составляет не менее $1 млрд.

Несмотря на то что современная финансовая система, по мнению «иеговистов», является порождением сатаны, это не мешает им вести успешную коммерческую деятельность.

Один из трастовых фондов организации H.M. Riley Trust владеет акциями и облигациями компаний ExxonMobil, Coca-Cola, Proctor&Gamble, Phillip Morris и Cardinal Health (которая производит медицинское оборудование, в том числе и аппараты для переливания крови, хотя сами «иеговисты» запрещают своим последователям эту процедуру). В 2007 году организация подала в Комиссию по ценным бумагам США извещение о своём хедж-фонде на Каймановых островах размером в $40 млн. В 2012 году «Сторожевая башня» значилась как один из участников саммита инвестиционного банка Goldman Sachs.

История «Сторожевой башни»

Организация «Свидетели Иеговы» была основана в 1870 году американским богословом Чарльзом Тейзом Расселом в городе Питтсбурге и до 1931 года носила название «Общество исследователей Библии». В 1884 году в качестве юридического лица для ведения издательской деятельности было основано «Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов». Несмотря на то что «свидетели Иеговы» сами себя считают христианами, большинство теологов в США и России характеризуют организацию как псевдохристианский апокалиптический культ.

Последователи учения отрицают основные христианские догматы, в частности о Троице, наличии у человека бессмертной души, воскресении из мёртвых Иисуса Христа, существовании ада и рая. «Свидетели Иеговы» предсказывают скорое наступление конца света, после чего 144 тыс. избранных праведников вознесутся на небеса. Доктрина «иеговистов» постоянно меняется, поэтому последователям этого учения не рекомендуют изучать старые выпуски журнала «Сторожевая башня» и другой литературы общества, в которых зачастую содержатся положения и пророчества, противоречащие современным.

Иеговистов неоднократно сравнивают с мормонами. Основатели обеих американских религиозных групп — Чарльз Тейз Рассел и Джозеф Смит — были членами масонского общества. Последователи учения иеговистов неоднократно отрицали связь своего основателя с масонами, не комментируя факт погребения Рассела на масонском кладбище Роузмонт в городе Питтсбурге.

Место захоронения Чарлза Тейза Рассела

Одной из отличительной черт учения «иеговистов» является ожидание скорого конца света, наступление которого предсказывал и сам Чарльз Тейз Рассел, и его последователи. Так, конец света, или второе пришествие, по версии «Сторожевой башни» должны были произойти в 1878, 1881, 1914, 1918, 1925 и 1975 годах. Эти даты были получены самим Расселом якобы благодаря правильной расшифровке библейских пророчеств. Провальные предсказания впоследствии были переписаны в литературе иеговистов как частично сбывшиеся или перенесены на будущее.

Несмотря на то что в ранних записях Рассела было множество весьма сомнительных утверждений о чернокожих, около 27% членов этой религиозной группы в США — афроамериканцы. Многие знаменитые чернокожие американцы, в том числе теннисистки сёстры Уильямс, певцы Принс и Майкл Джексон, супермодель Наоми Кэмпбэлл, выросли в семьях, исповедующих доктрины «иеговизма».

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Церковная тайна

Другой отличительной особенностью организации являются частые скандалы, связанные с обвинениями членов организации разного уровня в насилии и домогательствах по отношению к несовершеннолетним. В 2017 году «Общество Сторожевой башни» выплатило 16 неназванным жертвам внесудебные компенсации за домогательства. Сумма соглашения не была раскрыта, однако впоследствии телеканал NBC News узнал, что одна из жертв получила $780 тыс.

В 2012 году суд в Калифорнии обязал «иеговистов» выплатить $10 млн женщине, которая в детстве подвергалась домогательствам со стороны одного из членов организации. В решении суда было указано, что двое старейшин общества не сообщили родителям пострадавшей о признании преступника, посчитав инцидент «проступком средней тяжести».

В 2014 году суд установил, что семилетний Хосе Лопез подвергался домогательствам со стороны члена организации Гонзало Кампоса. Несмотря на то что старейшины знали по крайней мере ещё об одном случае домогательств по отношению к детям со стороны Кампоса, они всё равно назначили его инструктором ребёнка.

Суды и государственные обвинители неоднократно отмечали, что расследование подобных инцидентов затрудняется из-за политики недоносительства внутри организации «Свидетели Иеговы» и их непризнания светских органов власти.

Что теперь?

Кандидат психологических наук Александр Невеев в беседе с RT рассказал, что запрет Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России не означает, что учение «иеговистов» исчезнет из страны.

«Они никуда не денутся. Некоторые, конечно, переедут из-за беспочвенных опасений репрессий. Остальные будут жить, как жили, — ведь само учение „иеговистов” не запрещено. Люди, которые его исповедуют, могут продолжать его исповедовать и отправлять ритуалы частным образом, на это запретов никаких нет. Сложности возникнут в плане принятия пожертвований от адептов. Будет сложно заниматься вербовкой.

Конечно, физическое лицо может публично говорить о своей принадлежности к „иеговистам”. Однако теперь будет труднее вовлекать в свою веру других людей. Придётся думать, где собираться, находить брошюры, спонсоров, принимать пожертвования и так далее. Ограничена была не религиозная доктрина, а миссионерская деятельность и эксплуатация членов организации», — заключил эксперт.

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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.