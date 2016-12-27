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«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — Парасюк отказался от своих слов про убийцу российского посла (ВИДЕО)

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«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — Парасюк отказался от своих слов про убийцу российского посла (ВИДЕО) | Русская весна

Скандальный нардеп Владимир Парасюк, на своей странице в Facebook назвавший «героем» убийцу российского посла Андрея Карлова, за пределами монитора оказался не таким смелым, как в соцсетях.

В присутствии камер журналистов он на прямо поставленный вопрос «Считаете ли вы героем убийцу российского посла?» начал невнятно мямлить и придумывать жалкие оправдания своим же ранее написанным словам.

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Представляется, что лучшим комментарием к такому поведению станет песня незабвенного Михаила Круга «Что ж ты, фраер, сдал назад…».

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482841142

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