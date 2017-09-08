Что стоит за демаршем молдавских военных?

Совместные маневры украинских и молдавских военных в рамках учений «Быстрый трезубец — 2017» — это политический жест, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Безусловно, это не более чем политическое действо, демонстрация некой солидарности и готовности действовать в общих интересах», — заявил Шурыгин в интервью RT.

В среду правительство Молдавии утвердило участие нацгвардии в этих учениях вопреки указу главнокомандующего армией страны, президента Игоря Додона. Военнослужащие прибыли во Львовскую область.

Молдавский президент подписал приказ о том, что ни один военный не сможет отправиться за границу на военные учения без его предварительного согласия. Спикер парламента Андриан Канду назвал это решение «злоупотреблением полномочий» и заявил, что Додон «ошибочно понимает атрибуты» верховного главнокомандующего. Президент позже заявил, что неподчинение кабмина «похоже на узурпацию» власти и распорядился понизить в звании ответственных за ситуацию офицеров.

Это не первый конфликт между правительством и президентом страны. Ранее кабмин попросил Генассамблею ООН рассмотреть вопрос о выводе из Молдавии иностранных войск. Додон назвал инициативу «пустым пиар-ходом».

Кроме того, правительство неоднократно выдвигало ряд недружественных мер в отношении России, тогда как президент не раз подчеркивал, что стремится к налаживанию связей с Москвой.

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