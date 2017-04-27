Что происходит с энергетикой Украины. Дмитрий Марунич

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич из Киева в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Что происходит с энергетикой Украины – это сложный вопрос. В пик потребления уже менее 20 ГВт нагрузки на энергосистему. Существует объективная реальность: в марте месяце в целом по стране снизилось потребление электрической энергии на 3%», — рассказал Дмитрий Марунич. «Сценарии в украинской энергетике очень негативные», — отметил собеседник News Front.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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По материалам: https://news-front.info/2017/04/27/chto-proishodit-s-energetikoj-ukrainy-dmitrij-marunich/