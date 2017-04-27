Украина 

Что происходит с энергетикой Украины. Дмитрий Марунич

0 коментариев

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич из Киева в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Что происходит с энергетикой Украины – это сложный вопрос. В пик потребления уже менее 20 ГВт нагрузки на энергосистему. Существует объективная реальность: в марте месяце в целом по стране снизилось потребление электрической энергии на 3%», — рассказал Дмитрий Марунич.

«Сценарии в украинской энергетике очень негативные», — отметил собеседник News Front.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: Дмитрий Марунич; Киев; новости Украины; политическая аналитика; программа На самом деле; Сергей Веселовский; смотреть последний выпуск На самом деле; Украина; украинский кризис; энергетика Украины

По материалам: https://news-front.info/2017/04/27/chto-proishodit-s-energetikoj-ukrainy-dmitrij-marunich/

Другие новости:

hy3pxd_1460469368

СРОЧНО: Неизвестный сообщил о бомбе в здании Рады

0
dq906j_1471877282

Порошенко советует украинцам приходить на парад, чтобы «насладиться нашей военной мощью»

0
vsbi7q_1492737842

Украине нужна глобальная дефашизация — мнение

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *