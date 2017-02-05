Украина 

Что предшествовало нынешнему обострению в Донбассе? (ВИДЕО)

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Что предшествовало нынешнему обострению в Донбассе? (ВИДЕО) | Русская весна

Смотрите в новом выпуске программы «Правда» с Григорием Кваснюком:

— Минобороны Украины подтверждает, что ВСУ первыми пошли в атаку под Авдеевкой;
— Что предшествовало нынешнему обострению?
— Дурак Аброськин раскрыл государственную тайну Украины;
— Основа и суть нынешнего украинского режима — тотальная ложь.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486235796

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