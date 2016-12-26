Что может помешать Трампу стать президентом?

Дональда Трампа ожидают конституционные ловушки и проблемы с собственной безопасностью.

После голосования по кандидатуре президента США коллегии выборщиков российское инфопространство несколько успокоилось. Подавляющее большинство публицистов и аналитиков уверенно, что до инаугурации, которая состоится 20 января 2017 года, все процедуры, которые могут помешать Д.Трампу вступить в должность президента, исчерпаны. Многие стали писать, что помешать Д.Трампу может только его смерть, и стали ждать покушений.

Однако американское законодательство не ограничивает избрание президента голосованием выборщиков. До инаугурации избранного президента нужно пройти еще несколько процедур, и на каждом этапе кандидата поджидает множество ловушек и неожиданностей.

Вот, как описывает дальнейшие после голосования выборщиков процедуры Закон о выборах Президента США:

«- 28 декабря 2016:

Голоса выборщиков (сертификаты голосования) должны быть получены Председателем Сената и архивариусом не позднее, чем через девять дней после встречи избирателей. Штаты не подвергаются правовому штрафу за несоблюдение.

Если голоса будут потеряны или поступят с задержкой, архивист может принять чрезвычайные меры для получения дубликатов оригиналов.

— Или до 3 января 2017 года:

Архивист и / или представители Управления Федерального регистра встречаются с секретарем Сената и клерком Палаты представителей в конце декабря или в начале января. Это, в частности, официальное событие. Неофициальные встречи могут состояться раньше.

—6 января 2017

Конгресс собирается на совместное заседание для подсчета голосов выборщиков. Конгресс может принять закон, чтобы изменить эту дату.

Вице-президент, в качестве Председателя Сената, председательствует на процедуре подсчета и объявляет результаты голосования коллегии выборщиков. Председатель Сената затем объявляет, какие лица, если таковые имеются, были избраны президентом и вице-президентом Соединенных Штатов.

Если какой-либо штат подает противоречивые наборы голосов выборщиков в Конгресс, обе палаты, действующие одновременно, могут принять или отклонить голоса. Если они не совпадают, то в Конгрессе будут учитываться голоса выборщиков, заверенные губернатором штата на сертификате.

Если ни один из кандидатов в президенты не наберет 270 или больше голосов выборщиков, тогда 12-я поправка к Конституции предусматривает право Палаты представителей решить президентские выборы. В случае необходимости Палата будет избирать президента большинством голосов, выбирая из трех кандидатов, получивших наибольшее число голосов выборщиков. Голосование будет приниматься штатом, при этом каждый штат имеет один голос.

Если ни один из кандидатов в вице-президенты не выигрывает 270 или больше голосов избирателей, большинство, 12-я поправка предусматривает Сенат избрать вице-президента. В случае необходимости, Сенат избирает вице-президента большинством голосов, выбирая из двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов выборщиков. Голосование будет принято штатом, причем каждый сенатор имеет один голос.

Если будут сделаны какие-либо возражения против голосования коллегии выборщиков, то они должны быть представлены в письменной форме и подписаны, по крайней мере, одним из членов Палаты представителей и одним сенатором. Если возражения представлены, то Палата представителей и Сенат удаляются в свои помещения, чтобы рассмотреть соответствия их законность процедурам, установленным федеральным законом.

— 20 января 2017 в полдень в день инаугурации:

Избранный президент принимает присягу и становится президентом Соединенных Штатов».

Как мы видим, состоявшееся голосование выборщиков и результаты, которые были объявлены в прессе – всего лишь своего рода экзит-полы. Никакого юридического решения еще не принято, а для его вынесения нужно пройти несколько процедур. Давайте проанализируем, что и на каких этапах может произойти, чтобы помешать Д.Трампу вступить в должность президента США.

— сертификаты голосования должны поступить архивариусу до 28 декабря. Сертификаты из некоторых ключевых штатов могут и не поступить, или поступить недостоверные сертификаты. Уголовная ответственность за непоступление, или недостоверные сведения в сертификатах отсутствует. Предусмотрены лишь штрафы, повторные запросы и консультации представителей Регистра с чиновниками обеих палат Конгресса, где они и обсудят дальнейшие действия.

— 6 января на официальном оглашении результатов голосования выборщиков, протоколы из некоторых штатов могут быть признаны противоречивыми. Достаточно признания противоречивыми результаты голосования выборщиков из парочки ключевых штатов и они могут быть отклонены в целом. Если количество голосов в каком-либо штате будет не совпадать, то будет принят сертификат, подписанный губернатором штата. Каждый этап имеет множество возможностей для злоупотреблений и подмен. В результате общее число выборщиков, которые проголосовали за Д.Трампа, может упасть ниже 270 голосов.

— В этом случае согласно 12 поправке Конституции, судьбу президентства решит простое голосование Палаты представителей Конгресса из 3-х кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Это оставляет большие шансы на президентство как Х.Клинтон, так и третьему кандидату.

— Кроме того, в случае поступления возражений по голосованию коллегии выборщиков от любого члена Палаты представителей и сенатора, решения будут выноситься кулуарно за закрытыми дверями.

Существует еще один фактор, который может помешать инаугурации будущего президента – его смерть. Безусловно, сам Д.Трамп предпринимает меры для предотвращения, как гражданских беспорядков, так и личной безопасности, а также безопасности своей семьи. В статье Частная армия Трампа встанет на защиту его режима я писал, что из Объединенных Арабских Эмиратов 70-ю арендованными самолетами началась передислокация частей ЧВК RRMC личного друга Д.Трампа Эрика Принса в США. Однако, ЧВК Э.Принса – это подразделения, которые способны выполнять достаточно узкий круг задач, и они не предназначены для охраны частных лиц. Поэтому свою жизнь, и жизнь своей семьи избранный президент решил доверить профессионалам из России.

12 декабря в Москву прилетели 2 ведущих советника Д.Трампа — бывший конгрессмен США Джек Кингстон и консультант американской нефтяной промышленности Картер Пейдж. По прилете они провели брифинг с участием российских бизнес структур, а также встречу с руководством Sputnik News. После этого представители Д.Трампа встретились с руководителем RSB Group CEO Олегом Криницыным, которого Картер Пейдж знал по взаимодействию против террористов в Западной Сахаре и Сенегале.

В результате встречи были подписаны соглашения российской разведывательной компании с американскими военными компаниями в сфере безопасности KS Global Group LLC, Black Tie Protection Services, ASIT Consulting, XMark LLC и Ultra Electronics USSI. Соглашения предусматривают переброску в города Нью-Йорк и Вашингтон на 7 самолетах авиа-кампании Air Group Monarch 370 российских специалистов в области безопасности, охраны и проведения спецопераций, которые ранее были задействованы в операции РФ в Сирии и на Ближнем Востоке, а также необходимого оборудования. Эти специалисты будут выполнять узкие обязанности по личной охране избранного президента Д. Трампа и его семьи.

Российские специалисты будут интегрированы в американские кампании, уже несущие службу по обеспечению безопасности Д.Трампа. Следует отметить, что XMark LLC специализируется на использовании специальных сил, ASIT Consulting является одним из ведущих экспертов США по импорту специализированного вооружения, а Ultra Electronics USSI имеет репутацию мирового лидера в футуристическом использовании электронного и акустического оружия. Под руководством российской RBS Group эти кампании будут самой серьезной и эффективной частной военной структурой в мире на данный момент.

Дональд Трамп со всей серьезностью подошел к обеспечению собственной безопасности, поэтому что-то кардинальное, совершенное против его жизни, может перерасти в полномасштабные боевые действия в крупнейших американских городах с достаточно предсказуемым результатом. Однако эти меры не избавляют избранного президента от опасности манипуляций и подковерных кулуарных решений в Конгрессе США. Хотя кандидат, подкрепленный такой военной силой, сам является источником громадного силового давления на желающих украсть у него победу.

Нам же только приходится констатировать смерть американской демократии, институтов американской власти, которые не могут обеспечить конституционные процедуры, а также самого государства США. Великая в недавнем прошлом страна превращается в банальную банановую республику с полностью деградировавшими спецслужбами, где конституционные вопросы и вопросы безопасности высших лиц государства решаются с помощью частных военных компаний иностранных государств.

Александр Никишин для Колокол России

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109977/16264/-