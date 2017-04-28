Что и требовалось доказать: благодаря России НАТО вновь востребовано, — экс-глава ЦРУ

НАТО может поблагодарить Путина за своё второе рождение, заявил в интервью Bloomberg бывший глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус. Комментируя предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, Петреус подчеркнул, что Москва пыталась подорвать доверие американского народа к системе и это большая проблема.

Поговорим о сегодняшнем положении дел в мире. Что вы думаете о важности НАТО? И что нужно сделать, чтобы улучшить НАТО?

Дэвид Петреус, генерал в отставке, директор ЦРУ в 2011 — 2012 гг.: Я полностью согласен с министром обороны Джимом Мэттисом — моим давним приятелем из морской пехоты и, если угодно, товарищем по плаванию. Он сказал: «Если бы НАТО не существовало, его следовало бы придумать».

Я считаю, это чрезвычайно важная организация, она сыграла выдающуюся роль в холодной войне, пала стена (Берлинская. — прим. ред.), и после этого роль НАТО тоже была выдающейся…

А теперь, я думаю, у НАТО появилась новая причина для существования. Оно может поблагодарить Владимира Путина за то, что тот в каком-то смысле возродил его, если говорить о важности…

Нет никаких сомнений, и президент Трамп прав, что некоторые страны, если угодно, не платят свою долю, не делают всего, что им следует делать… Страны договорились, что каждая должна тратить на оборону как минимум 2% от своего ВВП, но некоторым по-прежнему предстоит поработать, чтобы достичь этого уровня.

Позвольте спросить вас вот о чём. Многие сообщают, что русские, вероятно, вмешались или пытались вмешаться в наши недавние президентские выборы…

Дэвид Петреус: Не думаю, что здесь есть какие-то сомнения. Не думаю, что кто-либо в разведывательном сообществе сомневается. По сути, что они пытались сделать? Можно поспорить, пытались ли они в буквальном смысле изменить результаты — или, скорее, восприятие того или иного кандидата в народе… Но они, определённо, пытались подорвать доверие народа к нашей системе. И это большая проблема.

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