«Что? Где? Когда?» от 25.12.2016: эфир финала зимней серии игр покажут на Первом канале

«Что? Где? Когда?» от 25.12.2016: эфир финала зимней серии игр, смотреть онлайн анонс. Телезрители, которых интересуют программы, созданные не только для развлечения, но и способствующие развитию, чаще всего выбирают «Что? Где? Когда?». Это интеллектуальное шоу выходит уже много лет в эфире Первого канала. Конечно же, за годы своего существования оно претерпело определенные изменения. Формат программы обновился, но его суть осталась прежней. В играх клуба знатоков самые умные люди садятся за игровой стол для того чтобы сразиться с телезрителями. Они отвечают на вопросы, которые в клуб присылают поклонники этого шоу. Знатоки в схватке с телезрителями пытаются одержать победу.

25 декабря с нетерпением ждали фанаты «Что? Где? Когда?». А всё по той причине, что именно в этот день в эфире Первого канала будет показана финальная игра. По уже сложившейся традиции команда телезрителей будет составлена из тех людей, которые в течение 2016 года прислали самые интересные вопросы. Отметим, что с недавнего времени возникла еще одна традиция. На финальной игре, на которой решается судьба главного приза, авторы вопросов, которые были выбраны редактором для игры, находятся непосредственно в студии и лично задают свой вопрос знатокам, находящимся за игровым столом.

«Что? Где? Когда?» от 25.12.2016: эфир финала зимней серии игр, смотреть онлайн анонс. Правила этой популярной игры за последнее время обновились. Настоящие фанаты прекрасно знают, что лучший игрок команды, если знатоки одержат победу в финале, сможет пополнить свою коллекцию наград главным призом клуба – Бриллиантовой совой. Если же знатоки потерпят неудачу и верх возьмут телезрители, то в этом случае награду на полку у себя дома сможет поставить тот телезритель, который прислал в редакцию самый лучший вопрос.

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По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7918-chto-gde-kogda-ot-25122016-efir-finala-zimney-serii-igr-pokazhut-na-pervom-kanale.html