ЧТО ДЕЛАЕТ КИТАЙ С ВОРАМИ, БЕЖАВШИМИ НА ЗАПАД? ОТПРАВЛЯЕТ ОХОТНИКОВ ПО СЛЕДУ!

Ни для кого не секрет, что вы­со­ко­по­став­лен­ные воры сва­ли­ва­ют со всем на­граб­лен­ным добром На Дон ( С дона выдачи нет!) В Лондон или Фло­ри­ду. Оттуда так же никого не выдают. Только бабло при­но­си. И сидят на попе ровно такие нето­ва­ри­щи, как ге­не­рал-майор Ана­то­лий Пе­ту­хов, с сотней мил­ли­о­нов $ в кар­мане, честно за­ра­бо­тан­ных на службе оте­че­ству. И тро­нуть его не моги. Он, знаете ли биз­не­смен, честно купил эко­но­ми­че­скую визу!

Ну а ки­тай­цы с такими об­ра­ща­ют­ся проще — сложат в авось­ку, и ванной по­ло­щ­ут! Есть у них спе­ци­аль­но под­го­тов­лен­ные кадры!

За 2014-2016 гг. в рамках кам­па­нии «Небес­ная сеть» в Китай вер­ну­ли 2566 нечи­стых на руку чи­нов­ни­ков, скры­вав­ших­ся в более чем 90 стра­нах, со­об­щи­ло агент­ство «Синь­хуа». По­ло­ви­на из них при­е­ха­ли на родину сами, на­пи­сав явку с по­вин­ной. Были воз­вра­ще­ны и вы­ве­зен­ные ими ка­пи­та­лы — 8,6 млрд юаней (1,25 млрд долл.). При этом пред­ста­ви­те­ли власти рас­ска­зы­ва­ют, что из-за «Небес­ной сети» «за­мет­но со­кра­ти­лось число чи­нов­ни­ков, ко­то­рые пы­та­ют­ся сбе­жать вместе с ка­пи­та­лом за гра­ни­цу», потому что «по­ни­ма­ют, что их найдут».

А для тех, кто не понял:

Спец­служ­бы КНР успеш­но воз­вра­ща­ют на родину бе­жав­ших в США кор­руп­ци­о­не­ров

Белый дом уже плачет:

Белый дом при­звал Пекин пре­кра­тить де­я­тель­ность тайных аген­тов, ко­то­рые пы­та­ют­ся при­ну­дить ки­тай­ских бе­жен­цев, на­хо­дя­щих­ся на тер­ри­то­рии США, вер­нуть­ся в КНР. По данным газеты New York Times, эти со­труд­ни­ки спец­служб, ве­ро­ят­нее всего, про­ни­ка­ют в США под видом ту­ри­стов или по де­ло­вым визам.

Тем не менее Пекин не остав­ля­ет на­деж­ду на воз­мез­дие и в США по­сто­ян­но от­прав­ля­ют­ся «охот­ни­ки за го­ло­ва­ми», цель ко­то­рых, об­на­ру­жить бег­ле­цов и по­лу­ле­галь­ным спо­со­бом вер­нуть их в Под­не­бес­ную, чтобы отдать под суд. Ре­зуль­та­том, как пра­ви­ло, ста­но­вит­ся рас­стрел. Дей­ству­ют ки­тай­цы вполне успеш­но, так только за 2014 год ми­ни­стер­ству об­ще­ствен­ной без­опас­но­сти КНР уда­лось вер­нуть на родину более 930 че­ло­век, по­ки­нув­ших страну. Данная кам­па­ния по­лу­чи­ла даже офи­ци­аль­ное на­зва­ние «Охота на лис». Однако, сами Штаты крайне от­ри­ца­тель­но от­но­сят­ся к такой прак­ти­ке и всеми силами ста­ра­ют­ся пре­сечь де­я­тель­ность ки­тай­ских аген­тов на их тер­ри­то­рии. Ва­шинг­тон тре­бу­ет от Пекина пе­ре­стать искать бе­жав­ших из КНР в США кор­руп­ци­о­не­ров….

Ну а Китаю это по­нра­ви­лось- Си Цзинь­пин и Ван Цишань начали опе­ра­цию «Небес­ная сеть 2017»

Во время сессий ВСНП и НПКСК ад­ми­ни­стра­ция Си Цзинь­пи­на решила до­сроч­но за­пу­стить опе­ра­цию «Небес­ная сеть 2017», чтобы лик­ви­ди­ро­вать оф­шор­ные ком­па­нии и те­не­вую бан­ков­скую си­сте­му, с по­мо­щью ко­то­рых люди Цзян Цз­эми­ня пе­ре­во­ди­ли рас­хи­щен­ные деньги за гра­ни­цу. Бывший вице-пред­се­да­тель КНР Цзэн Цинхун, бывший пред­се­да­тель Все­ки­тай­ско­го ко­ми­те­та На­род­но­го по­ли­ти­че­ско­го кон­суль­та­тив­но­го совета Китая Цзя Ци­н­линь, вице-пре­мьер Гос­со­ве­та КНР Чжан Гаоли и член цен­траль­но­го ко­ми­те­та По­лит­бю­ро Лю Юнь­шань и другие сто­рон­ни­ки Цзян Цз­эми­ня имеют оф­шор­ные ком­па­нии. Сам Цзян Цз­эминь держит деньги в Швей­ца­рии. /epochtimes.ru/

По со­об­ще­нию офи­ци­аль­но­го сайта Цен­траль­ной ко­мис­сии по про­вер­ке дис­ци­пли­ны, 7 марта ад­ми­ни­стра­ция Си Цзинь­пи­на про­ве­ла за­се­да­ние по во­про­су меж­ду­на­род­но­го пре­сле­до­ва­ния беглых кор­руп­ци­о­не­ров и воз­вра­та укра­ден­ных ими ка­пи­та­лов. Было при­ня­то ре­ше­ние за­бла­го­вре­мен­но за­пу­стить опе­ра­цию «Небес­ная сеть 2017». В рамках этой кам­па­нии Ми­ни­стер­ство об­ще­ствен­ной без­опас­но­сти про­ве­дёт опе­ра­цию «Охота на лис» по ро­зыс­ку кор­руп­ци­о­не­ров, бе­жав­ших за гра­ни­цу. Лик­ви­да­ци­ей оф­шор­ных ком­па­ний и те­не­вой бан­ков­ской си­сте­мы за­ни­ма­ет­ся На­род­ный банк Китая и Ми­ни­стер­ство об­ще­ствен­ной без­опас­но­сти, а за арест кор­руп­ци­о­не­ров и воз­вра­ще­ние ка­пи­та­ла от­ве­ча­ет Вер­хов­ная на­род­ная про­ку­ра­ту­ра КНР.

В со­об­ще­нии под­чёр­ки­ва­ет­ся, что розыск беглых кор­руп­ци­о­не­ров и воз­врат по­хи­щен­но­го ка­пи­та­ла яв­ля­ют­ся важным сег­мен­том в ан­ти­кор­руп­ци­он­ной борьбе Си Цзинь­пи­на.

В про­шлом году воз­вра­ще­но 1 032 чи­нов­ни­ка, в том числе 134 гос­слу­жа­щих и 19 лиц, вхо­дя­щих в «Крас­ный список» беглых ки­тай­ских кор­руп­ци­о­не­ров. При этом было воз­вра­ще­но 2,4 млрд юаней.

Ки­тай­ский по­ли­ти­че­ский обо­зре­ва­тель Ши Ши сказал, что Си Цзинь­пин и Ван Цишань в ходе сессий ВСНП и НПКСК решили до­сроч­но за­пу­стить опе­ра­цию «Небес­ная сеть», что, несо­мнен­но, ис­пу­га­ло всех пар­тий­ных кор­руп­ци­о­не­ров, осо­бен­но людей Цзян Цз­эми­ня.

Со­глас­но агент­ству «Франс Пресс», со­об­ще­ние На­род­но­го банка Китая за 2011 год по­ка­за­ло, что многие вы­со­ко­по­став­лен­ные чи­нов­ни­ки пе­ре­ме­ща­ют за гра­ни­цу свое неза­кон­но на­жи­тое иму­ще­ство на сумму более $120 млрд.

Да и Вьет­нам идёт по тому же пути — МИД ФРГ объ­явил пер­со­ной нон грата пред­ста­ви­те­ля раз­вед­ки при по­соль­стве Вьет­на­ма в Бер­лине после по­хи­ще­ния из гер­ман­ской сто­ли­цы вьет­нам­ско­го биз­не­сме­на.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110544/21303/-