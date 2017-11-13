ЧТО ДЕЛАЕТ КИТАЙ С ВОРАМИ, БЕЖАВШИМИ НА ЗАПАД? ОТПРАВЛЯЕТ ОХОТНИКОВ ПО СЛЕДУ!
Ни для кого не секрет, что высокопоставленные воры сваливают со всем награбленным добром На Дон ( С дона выдачи нет!) В Лондон или Флориду. Оттуда так же никого не выдают. Только бабло приноси. И сидят на попе ровно такие нетоварищи, как генерал-майор Анатолий Петухов, с сотней миллионов $ в кармане, честно заработанных на службе отечеству. И тронуть его не моги. Он, знаете ли бизнесмен, честно купил экономическую визу!
Ну а китайцы с такими обращаются проще — сложат в авоську, и ванной полощут! Есть у них специально подготовленные кадры!
За 2014-2016 гг. в рамках кампании «Небесная сеть» в Китай вернули 2566 нечистых на руку чиновников, скрывавшихся в более чем 90 странах, сообщило агентство «Синьхуа». Половина из них приехали на родину сами, написав явку с повинной. Были возвращены и вывезенные ими капиталы — 8,6 млрд юаней (1,25 млрд долл.). При этом представители власти рассказывают, что из-за «Небесной сети» «заметно сократилось число чиновников, которые пытаются сбежать вместе с капиталом за границу», потому что «понимают, что их найдут».
А для тех, кто не понял:
Спецслужбы КНР успешно возвращают на родину бежавших в США коррупционеров
Белый дом уже плачет:
Белый дом призвал Пекин прекратить деятельность тайных агентов, которые пытаются принудить китайских беженцев, находящихся на территории США, вернуться в КНР. По данным газеты New York Times, эти сотрудники спецслужб, вероятнее всего, проникают в США под видом туристов или по деловым визам.
Тем не менее Пекин не оставляет надежду на возмездие и в США постоянно отправляются «охотники за головами», цель которых, обнаружить беглецов и полулегальным способом вернуть их в Поднебесную, чтобы отдать под суд. Результатом, как правило, становится расстрел. Действуют китайцы вполне успешно, так только за 2014 год министерству общественной безопасности КНР удалось вернуть на родину более 930 человек, покинувших страну. Данная кампания получила даже официальное название «Охота на лис». Однако, сами Штаты крайне отрицательно относятся к такой практике и всеми силами стараются пресечь деятельность китайских агентов на их территории. Вашингтон требует от Пекина перестать искать бежавших из КНР в США коррупционеров….
Ну а Китаю это понравилось- Си Цзиньпин и Ван Цишань начали операцию «Небесная сеть 2017»
Во время сессий ВСНП и НПКСК администрация Си Цзиньпина решила досрочно запустить операцию «Небесная сеть 2017», чтобы ликвидировать офшорные компании и теневую банковскую систему, с помощью которых люди Цзян Цзэминя переводили расхищенные деньги за границу. Бывший вице-председатель КНР Цзэн Цинхун, бывший председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Цзя Цинлинь, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли и член центрального комитета Политбюро Лю Юньшань и другие сторонники Цзян Цзэминя имеют офшорные компании. Сам Цзян Цзэминь держит деньги в Швейцарии. /epochtimes.ru/
По сообщению официального сайта Центральной комиссии по проверке дисциплины, 7 марта администрация Си Цзиньпина провела заседание по вопросу международного преследования беглых коррупционеров и возврата украденных ими капиталов. Было принято решение заблаговременно запустить операцию «Небесная сеть 2017». В рамках этой кампании Министерство общественной безопасности проведёт операцию «Охота на лис» по розыску коррупционеров, бежавших за границу. Ликвидацией офшорных компаний и теневой банковской системы занимается Народный банк Китая и Министерство общественной безопасности, а за арест коррупционеров и возвращение капитала отвечает Верховная народная прокуратура КНР.
В сообщении подчёркивается, что розыск беглых коррупционеров и возврат похищенного капитала являются важным сегментом в антикоррупционной борьбе Си Цзиньпина.
В прошлом году возвращено 1 032 чиновника, в том числе 134 госслужащих и 19 лиц, входящих в «Красный список» беглых китайских коррупционеров. При этом было возвращено 2,4 млрд юаней.
Китайский политический обозреватель Ши Ши сказал, что Си Цзиньпин и Ван Цишань в ходе сессий ВСНП и НПКСК решили досрочно запустить операцию «Небесная сеть», что, несомненно, испугало всех партийных коррупционеров, особенно людей Цзян Цзэминя.
Согласно агентству «Франс Пресс», сообщение Народного банка Китая за 2011 год показало, что многие высокопоставленные чиновники перемещают за границу свое незаконно нажитое имущество на сумму более $120 млрд.
Да и Вьетнам идёт по тому же пути — МИД ФРГ объявил персоной нон грата представителя разведки при посольстве Вьетнама в Берлине после похищения из германской столицы вьетнамского бизнесмена.
По материалам: http://publizist.ru/blogs/110544/21303/-