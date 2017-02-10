Чмыря из администрации Януковича обвинили в разгоне майдана

Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Юрия Чмыря в причастности к организации силового разгона активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 31 января текущего года.

Согласно документу, департамент специальных расследований ГПУ попросил суд в своем ходатайстве предоставить следователям доступ к информации о разговорах по мобильной связи экс-замглавы АП Чмыря.

«В данном уголовном производстве, в частности, исследуются обстоятельства организации и проведения 18 и 19 февраля 2014 г. антитеррористической операции в центральной части Киева силами личного состава СБУ и МВД Украины. Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в городе Киеве 18 и 19 февраля 2014 г. участвовал бывший заместитель главы администрации президента Украины по гуманитарным вопросам», — говорится в судебном решении.

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Суд это ходатайство удовлетворил и предоставил ГПУ информацию о переговорах по мобильной связи указанного лица в период с 20 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

Отметим, что в декабре 2013 года экс-президент Виктор Янукович назначил на нововведенную должность заместителя главы администрации президента по гуманитарным вопросам Юрия Чмыря.