Число жертв землетрясения в Иране и Ираке превысило 200 человек

С каждый часом увеличивается количество жертв мощного землетрясения, произошедшего произошедшего накануне вечером на границе Ирана и Ирака. Об этом сегодня сообщает иранский телеканал PressTV. К настоящему моменту число погибших превысило 200 человек, пострадавших — 1600.

Наибольшие жертвы и разрушения зафиксированы в иранских провинциях Керманшах и Илам. В зону бедствия направлены дополнительные подразделения спасателей, местное отделение Красного Полумесяца развернуло там поисковые и спасательные операции. Для обеспечения людей необходимыми продуктами, теплыми вещами и топливом в пострадавших районах развернуты полевые госпитали.

Аэропорты провинций работают в штатном режиме, для отправки пострадавших в Тегеран подготовлено более 20 армейских вертолетов. Стратегические объекты, в том числе нефтегазовая инфраструктура, не пострадали. Местные жители, покинувшие свои дома, остаются ночевать на улице, жгут костры, опасаясь повторения подземных толчков. За несколько часов было зафиксировано 12 повторных толчков магнитудой от 3,6 до 4,7.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщало EADaily, землетрясение вызвало панику среди населения, жители выбежали из своих домов на улицы. Мечети в столице Ирака Багдаде транслировали молитвы через громкоговорители. Разрушения отмечены по меньшей мере в восьми деревнях.