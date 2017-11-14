Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака выросло до 445 человек

В результате разрушительного землетрясения на границе Ирана и Ирака погибли 445 человек, еще более 7 тыс. пострадали. Как сообщает РИА Новости, новые данные со ссылкой на власти озвучил телеканал Press TV.

В спасательных службах Ирана заявили, что землетрясение привело к разрушениям в восьми городах и более 500 деревнях в западной провинции Керманшах, сообщает ТАСС. Отмечается, что власти Ирана готовы немедленно направить в пострадавшие районы страны 145 вертолетов, чтобы доставить гуманитарную помощь, а также перевезти раненых.

Ранее, как уже сообщало EADaily, глава МЧС России Владимир Пучков направил министрам внутренних дел Ирана и Ирака Абдолрезе Рахмани-Фазли и Касиму Мохаммаду аль-Араджи телеграммы, в которых выразил готовность оказать помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения.

Напомним, на границе Ирана и Ирака в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7,2, позже последовал повторный толчок с магнитудой 7,3. Весь понедельник район содрогался от последовавших афтершоков. Наибольшие жертвы и разрушения зафиксированы в иранских провинциях Керманшах и Илам.