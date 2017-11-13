Проишествия 

Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака возросло до 330 человек

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Жители иранского города Сарполь-э-Захаб после землетрясения. Фото: Reuters

Число жертв разрушительного землетрясения на границе Ирана и Ирака, по данным на текущий час, превысило 300 человек. Телеканал Al Jazeera передаёт о 328 погибших и 2530 раненых в результате стихийного бедствия.

Подземные толчки меньшей силы продолжаются с утра понедельника. В разрушенных населённых пунктах Ирана под завалами зданий работают команды спасателей.

Иранское государственное информагентсто IRNA сообщает о по меньшей мере 380 человек, находящихся в больницах, часть которых удалось извлечь из-под завалов.

Подземные толчки ощущались даже в Катаре, отмечает «Аль-Джазира», напоминая, что жертвами землетрясения меньшей магнитуды (6,6) в городе Бам на юго-востоке Ирана 26 декабря 2003 года стали более 26 тыс. человек.

Как сообщало EADaily, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье, 12 ноября, на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Наибольшие жертвы и разрушения зафиксированы в иранских провинциях Керманшах и Илам.



Иллюстрация: aljazeera.com

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб (провинция Керманшах) и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/11/13/chislo-zhertv-zemletryaseniya-na-granice-irana-i-iraka-vozroslo-do-330-chelovek

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