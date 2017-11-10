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Число жертв обрушения дома в Ижевске возросло до шести

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Число жертв обрушения дома в Ижевске возросло до шести | Русская весна

Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести человек: еще три человека пострадали.

Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе.

Ранее говорилось о пяти погибших. 

Глава МЧС России Владимир Пучков уже вылетел в Ижевск. На месте он будет координировать работы по ликвидации последствий катастрофы.

Одна из жертв обрушения — девочка, по-прежнему остается в больнице с травмами легкой тяжести.

Как сообщала «Русская Весна», часть жилого дома в Ижевске обрушилась вечером в четверг, в результате чего были полностью разрушены восемь квартир. 

Предварительно причиной катастрофы называют взрыв бытового газа.

В данный момент продолжается разбор завалов и обломков — работы планируется вести круглосуточно, ведь под завалами могут оставаться люди. Ранее сообщалось о двух пропавших без вести. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510287506

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