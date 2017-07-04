«Чище воздух будет», — Шкиряк о запрете въезда российских артистов (ВИДЕО)

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире одного из украинских телеканалов одобрил запрет въезда на Украину ряду российских исполнителей, заявив, что Киев применяет «методы, которые присущи любой цивилизованной стране».

«Я думаю, чем более жестко будет действовать СБУ в контексте запрета въезда тех российских певцов, которые посещали аннексированный Крым, незаконно пересекли границу Украины, тем чище будет наш воздух от этой российской гадости.

В данной ситуации мы абсолютно четко применяем те методы, которые присущи любой цивилизованной стране, которая находится в конфликте с агрессором, в вооруженном конфликте.

Читайте также: Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки второй части «Ликвидации»

Я вообще сторонник достаточно жестких методов по обеспечению безопасности нашего государства, в том числе через российских музыкантов.

Я радуюсь, когда в Украину приезжает Макаревич, Гребенщиков, но когда едет весь этот рашистский хлам, который потом называет себя голубями мира, а по сути поддерживает агрессию, говорит, что Крым российский, потом появляется здесь…

Я сейчас с радостью езжу в машине и слушаю украинские станции, где прекрасная украинская музыка, где практически не звучит русский контент. Это дает возможность и нам развиваться и, слава Богу, не уничтожать мозг наших детей», — выдал все свои размышления относительно музыки Шкиряк.

Читайте также: Скандал: Русский певец во Львове заявил, что Крым — это Россия (ВИДЕО)