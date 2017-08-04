Проишествия 

Чиновник отдал китайским фирмам земли заказника под выращивание сои

1 Комментарий

Иллюстрация: ampravda.ru

В Еврейской автономной области передано в суд дело в отношении замглавы администрации муниципального образования «Ленинский муниципальный район», который передал гражданам КНР части земель природного заказника под выращивание сои. Об этом сообщает СКР.

Как установлено следствием, в феврале и в ноябре 2014 года обвиняемый заключил договоры аренды земельных участков на особо охраняемой природной территории государственного природного заказника областного значения «Чурки» с организациями, возглавляемыми гражданами КНР. Общая площадь земельных участков, предоставленных в аренду, составила более 1860 гектаров.

Китайские организации арендовали земли для выращивания сои. Они произвели гидромелиоративные работы, распашку земель, рубку лесных насаждений, что повлекло нарушение мест обитания объектов животного и растительного мира на особо охраняемой территории. Государству причинен материальный ущерб на общую сумму более 169 млн рублей. Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Максимальное наказание, которое грозит чиновнику — шесть месяцев ареста.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/08/04/chinovnik-otdal-kitayskim-firmam-zemli-zakaznika-pod-vyrashchivanie-soi

Другие новости:

7y455j_1481052264

СБУ пригрозила «прострелить ноги» неугодным журналистам

0
3ix236_1484549283

Под Бишкеком рухнул турецкий грузовой самолет — погибли 35 человек

0
0ljnpi_1461199684

Пока жителей Литвы учили мерам безопасности, в Паневежисе взорвалось предприятие

0

One thought on “Чиновник отдал китайским фирмам земли заказника под выращивание сои

  • 05.08.2017 at 07:07
    Permalink

    Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so
    I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!

    Outstanding blog and superb design and style.

    Reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *