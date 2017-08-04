Чиновник отдал китайским фирмам земли заказника под выращивание сои

В Еврейской автономной области передано в суд дело в отношении замглавы администрации муниципального образования «Ленинский муниципальный район», который передал гражданам КНР части земель природного заказника под выращивание сои. Об этом сообщает СКР.

Как установлено следствием, в феврале и в ноябре 2014 года обвиняемый заключил договоры аренды земельных участков на особо охраняемой природной территории государственного природного заказника областного значения «Чурки» с организациями, возглавляемыми гражданами КНР. Общая площадь земельных участков, предоставленных в аренду, составила более 1860 гектаров.

Китайские организации арендовали земли для выращивания сои. Они произвели гидромелиоративные работы, распашку земель, рубку лесных насаждений, что повлекло нарушение мест обитания объектов животного и растительного мира на особо охраняемой территории. Государству причинен материальный ущерб на общую сумму более 169 млн рублей. Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Максимальное наказание, которое грозит чиновнику — шесть месяцев ареста.