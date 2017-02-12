Чешский генерал ответил анекдотом на вопрос о конфликте России с НАТО

Чешский генерал-майор в запасе Гинек Блашко в интервью изданию Parlamentní listy прокомментировал возможный конфликт России и НАТО и рассказал сопутствующий анекдот.





Журналисты напомнили военному, что оружие НАТО, включая и средства массового поражения, располагаются все ближе и ближе к российским границам. Один из читателей газеты поинтересовался, стоит ли опасаться самого худшего — конфликта Североатлантического альянса с Россией. Генерал ответил на это анекдотом.

«По интернету ходит такой анекдот. Обама и его генералы спорят в Пентагоне и не могут договориться, когда лучше всего напасть на Россию. Наконец, они спрашивают у французов. Французы отвечают: «Мы не знаем, но точно не зимой. Дело плохо кончится». Тогда решили спросить у немцев. Немцы ответили: «Мы не знаем, но точно не летом. Мы уже пробовали». Что делать? Кто-то предлагает спросить у Китая, ведь он прогрессивный и всегда предлагает новые идеи. Спросили у китайцев: когда лучше всего напасть на Россию? Китайцы отвечают: «Прямо сейчас! Россия начала строить «Силу Сибири», «Турецкий поток», космодром «Восточный», мост в Крым, а в ближайшее время русские хотят модернизировать Байкало-Амурскую магистраль, возводят новые спортивные комплексы для чемпионата мира по футболу и атлетике, планируют добычу в Арктике… В общем, сейчас им очень нужно как можно больше пленных!» — ответил он.

Это анекдот Юрия Владимировича Никулина, рассказанный слушателям Военно-политической академии в 1986 году. Новую жизнь анекдот получил после опубликования истории происхождения анекдота в моих сборниках юмористически-патриотических рассказов об Армии, Авиации и жизни «В зените ясно», 2014 год. Россия,Украина, Канада, и «Форсаж», 2016 год. Россия.

«Москва.Середина восьмидесятых. Актовый зал Военно-политической академии. На сцене Юрий Владимирович Никулин. Два стула, журнальный столик. Директора цирка на Цветном бульваре представляет генерал-майор из политотдела. Никулин рассказал слушателям академии немного из своей творческой биографии, под гитару в собственном аккомпанементе спел: «Встретил я Марусю…». А, дальше его повело на анекдоты. И все больше и больше. Сделал паузу, передохнул и обращается к генералу:

— А, политические у вас можно?

Генерал в замешательстве, ничего не говорит и вместе со стулом пытается переместиться куда-то за кулисы.

Никулин не обращая внимания на его тактические маневры, начинает рассказывать:

Решили американцы напасть на Советский Союз, а когда это лучше сделать, в какое время года – не знают. Обратились за советом к немцам. Те им отвечают:

— Да, мы несколько раз нападали на русских и зимой, и весной и летом – безрезультатно. Поэтому совет вам дать не можем, обратитесь лучше к японцам, они азиаты – народ мудрый.

Обратились американцы за советом к японцам:

— Когда лучше напасть на СССР?

Японцы, недолго думая?

— «Чичаса»

— Как это?

— Да, они Нечерноземье осваивают, атоммаш строят, БАМ прокладывают – пленные нужны!»

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109594/17166/-