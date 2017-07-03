Чернобыль 2.0: Украина отравит весь мир

Киев вдруг озаботился судьбой людей Донбасса. По-своему.

Предложил всех выселить. То есть стрелял, стрелял — ничего не добился. Только всеобщей ненависти к своим карателям и к себе. Причём не только у народа донбасских республик, но и у населения подконтрольных себе территорий. Которые само это «подконтрольное» население называет оккупированными.

Теперь в ход пошла экология.

На Донбассе ставим крест! — вздыхает украинский нацист

Из-за затопления шахт и повышения уровня воды в Донбассе повысится и уровень радиации, откуда-то взял замминистра «по делам неподконтрольных Киеву территорий» Георгий Тука. Поэтому, объявил он, необходимо постепенно переселять людей из региона.

По логике — и из народных республик тоже. Ох, можно только представить себе с какой любовью и состраданием встретят их нацистские чиновники Украины!

Но иначе будет ещё хуже, вещает доброжелательный Тука.

«Речь идёт вообще не о спасении Донбасса. На этом — крест! — хоронит он всё и всех. — Речь идёт о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут на протяжении 10 лет».

Слезу не уронил, нет. Крепкий. Буфетчиком в Киеве работал.

Потом в Каире вместе с террористами из запрещённой организации «Братья-мусульмане» баррикады строил, торжество «Арабской весны» призывая. На Майдане прыгал. Карательные списки «сепаратистов» в интернете вывешивал.

«С каждым днём я становлюсь всё более ярым сторонником не демократии, а диктатуры», — заявлял.

А тут не выдержал. Возжалел жителей Донбасса, включая граждан народных республик, против которых Киев ведёт карательную войну.

Добрый потому что?

Добрый?

«Это вряд ли, — усмехается видный донбасский политолог, кстати, тоже внесённый в карательные списки, затеянные Тукою, — Юрий Першиков. — Это он просто озвучил давние планы Киева провести этноцид населения Донбасса. Просто в новой редакции».

Дело в том, пояснил Першиков, что активисты нацистского режима на Украине давно говорили, что донбассчан надо переселить на Западную Украину. Дескать, всё равно — рабы, которые способны только работать, но у себя на земле, там, где есть память о предках, не могут быть натурализованы как украинцы.

«Нацисты неоднократно заявляли, что Донбасс им нужен безлюдный — нужна только территория с ископаемыми и базы на ней против России — и к этому они методично пытаются идти, — отметил эксперт. — Так что, в общем, это не ново — призыв выселить из Донбасса людей. А уж какой повод, на мой взгляд, Киеву всё равно»…

А что за повод для нациста крест на Донбассе ставить?

По словам Туки, уже 88% резервных источников питьевой воды в подконтрольной Киеву части Луганской области непригодны для использования.

При чём тут вода? А она, дескать, радиоактивная.

Да, было дело. Ещё в 1979 году на шахте «Юный Коммунар» на глубине 800 метра был произведён экспериментальный ядерный взрыв. В народно-хозяйственных целях: хотели снизить напряжение в горном массиве, чтобы пореже происходили выбросы газа.

Сумели, кстати.

Заряд был маленький, мощностью всего в 300 кг тротила. Дырку в породе проделал в 5 метров. Дураков губить себя тогда не было, потому в ядерном заряде были использованы короткоживущие изотопы. А в этом случае собственная радиоактивность поражённого участка снижается в 10 раз всего через 7 часов, в 100 раз — через двое суток, а в 1000 раз — через две недели.

С научной точки зрения можно принять к рассмотрению ещё и так называемую наведённую радиоактивность — которая появляется из-за нейтронного облучения. Но для промышленных взрывов предусматривается размещение ядерного заряда в капсулах из поглощающего нейтроны материала — того же свинца. Поэтому при указанной мощности взрыва этим параметром вообще можно пренебречь.

Не случайно за все годы последующих измерений, даже при жутчайшей их требовательности на пике радиофобии после аварии на Чернобыльской АЭС, все наблюдения показывали абсолютно нормальный фоновый уровень радиоактивности.

Иное дело, что шахты на Донбассе связаны прямыми так называемыми гидравлическими связями, потому если воду правильно не откачивать, то стволы начинают затапливаться ею подчас в неожиданных местах. Ну, а поскольку война на Донбассе вызвала прекращение работ на многих шахтах, то в Енакиево и Юнокоммунаровске народ начал опасаться, что и шахтные воды «Юнкома» поднимутся.

А, значит, вынесут на поверхность и радиацию. Которой, как подтверждает не только наука, но и сама природа, там уже давно нет. В вышефоновых значениях, конечно, — так-то слабенькая радиация есть везде на земном шаре.

Ну, а наш добряк Тука решил подогреть страхи людей зловещими «крестами» Донбассу. Можно понять человека — он же о том только и мечтает…

Что же на деле?

Как раз чтобы развеять подогреваемые Тукою опасения, лично глава ДНР Александр Захарченко поручил провести заборы проб на шахте. Причём с привлечением широкого круга специалистов и общественности. Чтобы уже не сомневаться ни в чём.

Что же оказалось? Вот официальное сообщение:

«Данные лабораторных анализов и непосредственные замеры радиоактивности атмосферы в горных выработках, шахтной воды и осевших илистых частиц на всем пути сброса, вплоть до впадения её в реку Крынка, не отличаются от радиационного фона в Енакиево, более того, они в два-три раза ниже нормативных 50 мкР/час, а концентрация растворимых в воде биологически опасных радионуклидов — стронция-90 и цезия-137 — в 100 000, а трития — в 100 раз меньше, чем допустимо для питьевой воды».

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Вопрос снят?

«Не совсем, — не соглашается Юрий Першиков. — С вопросом об экологии ситуация очень серьёзная. Донбассом за годы войны никто не занимался.

А между тем здесь Украина применяла запрещённые боеприпасы, в том числе и фосфорные, эксплуатировала безжалостно химические объекты, бесконтрольно вырубала деревья и сливала отходы в Северский Донец. В общем, киевский режим ведёт себя как оккупант на захваченной территории».

Это привело к уже заметным последствиям, даже таким, на первый взгляд, невинным и даже забавным, как массовая миграция животных с украинской стороны в ЛНР и в меньшей степени в ДНР. Словно даже им отвратительно то, что творит киевский режим на оккупируемых им территориях.

А вот деревьям уйти некуда — и во многих прежде лесистых местах уже не осталось лесов. А возле города Счастье карателями из «АТО» заминированы охладительные ставки на ТЭС. Подорвут их «освободители» — масштабной экологической катастрофы не избежать.

Более того, свидетельствуют знающие ситуацию вблизи люди — украинская армия эксплуатирует для своих нужд многие загрязнённые и ранее охранявшиеся территории. Например, склады с вредными техногенными отходами. Были свидетельства и о том, что армия использовала технику из Чернобыльской зоны — а там как раз не короткоживущие изотопы остались распадаться.

Даже к собственным военнослужащим режим относится варварски: не только сажает их в фонящую военную технику, не только размещает возле гиблых техногенно объектов, но даже эксперименты на них ставит. В частности, проверяет на них несертифицированные импортные медикаменты.

«В общем, было непонятно на первый взгляд, зачем они так варварски эксплуатируют и уничтожают природу — вроде бы как они считают Донбасс своей территорией, — размышляет Юрий Першиков о мотивах киевских чиновников. — Но всё встаёт на свои места, если понять: они просто пытаются претворить в жизнь самые идиотские фантазии Майдана»…

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Комментарий специалиста:

Михаил Васильевич Болгов, гидролог, специалист по использованию водных ресурсов:

«То, что там угольные шахты подтопляются и идёт подъем радиоактивных вод, это, конечно, ерунда. Прежде всего потому, что уголь природно радиоактивен. И основная гадость из него исходит, когда мы его зажигаем.

И от того, что шахты затопляются, ничего не происходит. Мы в Кузбассе, на Южном Урале очень многие из них затопили. И ничего.

И дефицита питьевой воды из-за этого не будет нисколечко. Иногда бывает так, что мы на шахтах делаем даже водоотлив и используем его для хозяйственных целей. Шахты глубокие, воду из них всё время откачивают, а чтобы она зря не пропадала, её в коммунальных целях используют.

Что касается минерализации, то она у нас везде — фоновая. Если мы в каком-то месте повысим в шахте минерализацию, то кругом она точно так же подскочит. Но это вовсе не означает, что это автоматически попадёт в грунтовые воды».

Цыганов Александр, «Царьград»