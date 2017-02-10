Через два года Украина останется без поездов, — эксперты

Износ электропоездов «Укрзализныци» (украинских железных дорог) в «незалежной» уже достиг 86%, и если государство не закупит новые составы и не реформирует железнодорожные перевозки в целом, то через год-два предприятие просто остановится.

Такие неутешительные прогнозы делают как независимые эксперты, так и представители самой «Укрзализныци».

«Темпы старения парка электро- и дизельных поездов значительно опережают темпы его обновления. Начиная с 2009 года не куплено ни одного электропоезда для пригородного сообщения», — рассказывает начальник департамента пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Владимир Скобленко.

По его словам, средний возраст электропоездов достиг 33,5 лет, а количество льготников, которых перевозят электрички — 80%. По законодательству Украины закупаться новые поезда должны за счет железных дорог и местных бюджетов.

При этом за 26 лет «незалежности» из городов ни разу не поступили деньги на ремонт или обновление парка электропоездов.

С 2000 по 2016 год количество дизель-поездов сократилось на 44 единицы и 52 вагона. Из-за этого состав электричек на Украине сократился с 10 до восьми-шести, а иногда четырех (!) вагонов.

В «Укрзализныце» отмечают, что электропоезда в 2017 продолжат курсировать по своим направлениям: «Отмена маршрутов в 2017 не планируется, но бывают случаи отмены пригородных поездов на несколько дней из-за ремонтных работ», — поясняют в компании.

«Износ составов под 90% — это очень много. Мы имеем фактически год-два, чтобы что-то изменить, в противном случае возникнет вопрос о возможности „Укрзализныци“ выполнять свои базовые функции по перевозу пассажиров и грузов», — говорит директор украинского Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

По словам бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины Александра Кавы, новые поезда должны закупаться за счет госбюджета, поскольку в компании нет на это денег из-за тарифов ниже себестоимости.

«В Украине другой альтернативы нет, кроме того, чтобы начать покупать электропоезда за счет бюджета. Степень износа очень большая, обновлять нужно с этого года, ждать времени нет. В бюджете этого года на это денег не заложено, но его можно изменить», — считает он.

Пока, чтобы продлить срок эксплуатации электричек, предприятие, как и раньше, будет менять периодичность курсирования, ограничивать маршруты, а также уменьшать количество вагонов в поездах.

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