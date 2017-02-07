Человек не объект управления, а субъект права.
Начнём с наиболее общего, в качестве исходного.
СИСТЕМА – Пропорциональность Отношений Элементов.
ОБЩЕСТВО – Равенство Отношений Людей.
Взаимоотношения – это Взаимопонимание и Взаимодействие.
Понимание – уже есть Действие.
Понимание – ДЕЙСТВИЕ №1.
Понимание, в отличие от непонимания – РЕВОЛЮЦИЯ В СОЗНАНИИ.
Понимание – то, с чего следует начинать любое ДЕЛО.
Понимания у большинства нет – есть необъятность, безмерность желаний.
Желание всего и сразу – предустановка к действию, достижению успеха.
Без понимания – хотим как лучше, а получается как всегда.
Вот это «как всегда» до сих пор и имеем в поисках «выхода из ситуации».
Как думаем, так и делаем, что мыслим, то и строим.
Начинать нужно с того, что строить понимание – КАЖДОМУ СВОЁ.
Понимание вообще начинается с понимания конкретного.
Развитие понимания, как и наука вообще, начинается с измерения.
Взаимоотношения начинаются с понимания предела допустимого в отношениях.
МЕРА взаимоотношений – ПРАВО.
Право – ОСОЗНАННАЯ мера свободы (отношений).
Не осмыслив и не осознав право, нельзя понять и суть демократии.
Демократия – это не власть народа (что в буквальном переводе), а правоотношения людей (что в буквальном смысле).
Народ – то, что народилось, а родились – люди.
Народ не является субъектом – субъектом отношений является человек.
Власть – управление человеком – есть насилие над человеком и его правом.
Насилие (власть) есть преступление.
Управлять человеком (властвовать над человеком) нельзя – человек не объект управления, а субъект права.
Построение отношений на основе права, а не насилия (власти над человеком) – путь к социальной справедливости, фундамент построения Общества.
Принцип – ОСНОВА построения Системы.
Право (принцип) – ОСНОВА построения Общества.
По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17100/-