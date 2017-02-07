Россия 

Человек не объект управления, а субъект права.

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Начнём с наиболее общего, в качестве исходного.

 

 

  СИСТЕМА – Пропорциональность Отношений Элементов.

  ОБЩЕСТВО – Равенство Отношений Людей.

  Взаимоотношения – это Взаимопонимание и Взаимодействие.

 

  Понимание – уже есть Действие.

  Понимание – ДЕЙСТВИЕ №1.

  Понимание, в отличие от непонимания – РЕВОЛЮЦИЯ В СОЗНАНИИ.

  Понимание – то, с чего следует начинать любое ДЕЛО.

 

  Понимания у большинства нет – есть необъятность, безмерность желаний.

  Желание всего и сразу – предустановка к действию, достижению успеха.

  Без понимания – хотим как лучше, а получается как всегда.

 

  Вот это «как всегда» до сих пор и имеем в поисках «выхода из ситуации».

  Как думаем, так и делаем, что мыслим, то и строим.

  Начинать нужно с того, что строить понимание – КАЖДОМУ СВОЁ.

 

  Понимание вообще начинается с понимания конкретного.

  Развитие понимания, как и наука вообще, начинается с измерения.

  Взаимоотношения начинаются с понимания предела допустимого в отношениях.

  МЕРА взаимоотношений – ПРАВО.

 

  Право – ОСОЗНАННАЯ мера свободы (отношений).

  Не осмыслив и не осознав право, нельзя понять и суть демократии.

 

  Демократия – это не власть народа (что в буквальном переводе), а правоотношения людей (что в буквальном смысле).

  Народ – то, что народилось, а родились – люди.

 

  Народ не является субъектом – субъектом отношений является человек.

  Власть – управление человеком – есть насилие над человеком и его правом.

  Насилие (власть) есть преступление.

 

  Управлять человеком (властвовать над человеком) нельзя – человек не объект управления, а субъект права.

  Построение отношений на основе права, а не насилия (власти над человеком) – путь к социальной справедливости, фундамент построения Общества.

 

  Принцип – ОСНОВА построения Системы.

  Право (принцип) – ОСНОВА построения Общества.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17100/-

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