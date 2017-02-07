Начнём с наиболее общего, в качестве исходного.

СИСТЕМА – Пропорциональность Отношений Элементов.

ОБЩЕСТВО – Равенство Отношений Людей.

Взаимоотношения – это Взаимопонимание и Взаимодействие.

Понимание – уже есть Действие.

Понимание – ДЕЙСТВИЕ №1.

Понимание, в отличие от непонимания – РЕВОЛЮЦИЯ В СОЗНАНИИ.

Понимание – то, с чего следует начинать любое ДЕЛО.

Понимания у большинства нет – есть необъятность, безмерность желаний.

Желание всего и сразу – предустановка к действию, достижению успеха.

Без понимания – хотим как лучше, а получается как всегда.

Вот это «как всегда» до сих пор и имеем в поисках «выхода из ситуации».

Как думаем, так и делаем, что мыслим, то и строим.

Начинать нужно с того, что строить понимание – КАЖДОМУ СВОЁ.

Понимание вообще начинается с понимания конкретного.

Развитие понимания, как и наука вообще, начинается с измерения.

Взаимоотношения начинаются с понимания предела допустимого в отношениях.

МЕРА взаимоотношений – ПРАВО.

Право – ОСОЗНАННАЯ мера свободы (отношений).

Не осмыслив и не осознав право, нельзя понять и суть демократии.

Демократия – это не власть народа (что в буквальном переводе), а правоотношения людей (что в буквальном смысле).

Народ – то, что народилось, а родились – люди.

Народ не является субъектом – субъектом отношений является человек.

Власть – управление человеком – есть насилие над человеком и его правом.

Насилие (власть) есть преступление.

Управлять человеком (властвовать над человеком) нельзя – человек не объект управления, а субъект права.

Построение отношений на основе права, а не насилия (власти над человеком) – путь к социальной справедливости, фундамент построения Общества.

Принцип – ОСНОВА построения Системы.

Право (принцип) – ОСНОВА построения Общества.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17100/-