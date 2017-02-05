Человек – это роскошь, а не средство передвижения или обогащения!

Нам упорно пытаются навязать выбор из двух зол. В одном случае это капиталистический глобализм с его мультикультурализмом, фетишем сексуальных извращений, тотальной эксплуатацией стран третьего мира и т.д.

С другой стороны, это т.н. консерваторы с их религиозным мракобесием, национальной буржуазией, которая так же дерет три шкуры, но уже не с мексиканца или китайца, а с жителя своей страны. Старозаветный национализм этому направлению нужен, чтобы как то цементировать народ, дабы он неудобных вопросов не задавал…

Кроме того у этих направлений есть и еще один, но зато совершенно фундаментальный недостаток. Ни одно из них не ставит вопроса о человеке как таковом. Человек для них в одном случае – объект рыночной экономики; в другом – дармовая рабсила или солдат, нужный для защиты своих групповых интересов.

Ни глобалисты, ни консерваторы не собираются развивать человека, не собираются строить мир, где человек перестанет быть живой приставкой к прилавку, офисному столу или станку, а станет творцом. Человек в их понимании – лишь средство достижения своего благосостояния и обеспечения своих интересов. Это уже не говоря о проектах всяческих фундаменталистов/исламистов, который вообще спят и видят, как бы опустить мир в «прекрасное средневековье», жить по шариату, заниматься ручным трудом и прочее.

Обычно за новые проекты отвечали в мире левые силы. Именно они указывали путь, куда человечество должно было идти. Но левые сейчас в упадке и либо превратились в маргиналов, которые ни на что не влияют, либо ушли в обслугу глобалистов. И вместо того, чтобы бороться за права рабочих и творцов, служат на подпевке у эксплуататоров – как это давно делает КПРФ.

Но без серьезной и крупной левой организации, без нового слова для всего мира мир этот, как бы того ни хотели консерваторы, желающие закрыться в уютных раковинах своих государств, прекратит свое существование. Ибо технологический рост давно уже перекрыл рост человеческий, духовный, если хотите. И очень скоро отупевшее от ток-шоу, порнухи и прочего развлекалова человечество начнет изрыгать из себя тех, кто захочет и сможет устроить локальный – а возможно, и не очень локальный апокалипсис. А вариантов для этого масса, от биологического оружия, до атомной бомбы на заднем дворе. Технологии, отвязанные от всякой человеческой морали, смогут это позволить.

И так уж вышло, что именно Россия в прошлом веке стала воплощением справедливого государства. Государства, которое показало, как можно жить и без глобалистов, и без консерваторов. И именно на Россию, пусть даже по инерции, как и сто лет назад, устремлены взгляды не только страждущих со всего мира, но и интеллектуалов, которые понимают угрозы, в полный рост встающие на пути самого рода людского.

И я уверен, что без нового «красного», коммунистического проекта человечество эти угрозы преодолеть просто не сможет.

Румата

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107374/17059/-