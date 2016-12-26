Россия 

Часть обнаруженных фрагментов Ту-154 подняли на поверхность

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Часть обнаруженных фрагментов Ту-154 подняли на поверхность | Русская весна

Часть фрагментов Ту-154, обнаруженных на дне Черного моря, уже подняты на поверхность.

«Часть фрагментов уже поднята на поверхность. В настоящее время на место обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, в том числе водолазы. Сейчас водолазы МЧС России осуществляют повторный спуск. На дне много мелких деталей и практически нет крупных», — сообщили в МЧС.

Как ранее сообщала «Русская Весна», поисково-спасательная бригада в Черном море обнаружила фюзеляж, который принадлежал рухнувшему самолёту Ту-154 Минобороны России.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482755411

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