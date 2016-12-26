Часть обнаруженных фрагментов Ту-154 подняли на поверхность

Часть фрагментов Ту-154, обнаруженных на дне Черного моря, уже подняты на поверхность.

«Часть фрагментов уже поднята на поверхность. В настоящее время на место обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, в том числе водолазы. Сейчас водолазы МЧС России осуществляют повторный спуск. На дне много мелких деталей и практически нет крупных», — сообщили в МЧС.

Как ранее сообщала «Русская Весна», поисково-спасательная бригада в Черном море обнаружила фюзеляж, который принадлежал рухнувшему самолёту Ту-154 Минобороны России.