ч.4 куда путь держим

КОМУ НЕ В РАДОСТЬ БУДЕТ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Продолжение статьи «Куда путь держим, россияне?» Ч.4

Валерий Антипин

(Концовка третьей части: Вырисовывается безрадостный вывод — при

существующем положении дел противостоять Штатам Россия может, только

удерживая народ в чёрном теле… Отчего при замечательных исходных

данных так мелко плавает Россия? Ответ давно известен: она играет в

не свою игру, по чужим правилам и с пристрастным судейством.)

Ещё раз подчеркнём, Россия — северная страна, сильно «разрыхлённая», с

вынужденными большими дополнительными расходами на инфраструктуру и

оборону, к тому же страна по жестокой необходимости догоняющая, иначе

хроническая экономическая слабость при богатых природных ресурсах и

бедном населении гарантирует ей проблемное беспокойное будущее. Это

означает, что ей для развития требуется заведомо больше средств в

сравнении с развитыми странами , уровня которых она обязана достичь.

В действительности, монетизация российской экономики (отношение

денежной массы к ВВП) вдвое меньше, чем в развитых экономиках: 45 %

против 90-100 %. До безобразия мало денег в российской экономике. Всё

из-за того, что российский печатный станок, тоже, к несчастью, «не той

системы», работает по генеральному наказу «currency board» (валютное

управление), печатая рубли в соответствии с имеющимися у страны

валютными запасами. В принципе, Россия жила по разным понятиям, могла

бы радоваться жизни и при таких, если бы не одна закавыка. Как только

золотовалютный резерв России достигал полутриллиона долларов, так

сразу в стране случался кризис, быстро сжиравший пару сотен миллиардов

долларов из ЗВР, отчего Россия проваливалась в ещё большее безденежье,

на выходе из которого её дожидалась новоиспечённая ватага удальцов из

списка Форбса.

Что предлагают владыки долларовой вселенной своим финансово озабоченным вассалам? Первое — наращивать экспорт. По этой части Россия уже впереди планеты всей. Исходит газом, истекает нефтью, и прочие сырьевые придатки выворачивает наизнанку — а счастья нет. И не будет, даже если научится зерновые в тундре выращивать и Байкал с Енисеем в розлив продаст, — по причине стоимостной неэквивалентности товарообмена между сырьевыми и развитыми странами. Сырьевые страны попискивают у себя за печкой о несправедливых ценах, только кто их слушает? Самая оптимистичная картина будущего новейшей России на сырьевом пути развития расписана ещё при её рождении западными крёстными — «труба» и 30 млн выживших в естественном отборе граждан. Другая, более жизнерадостная возможность забогатеть — занять на развитие длинных дешёвых западных денег. Собственно, в этом и заключается самая заманчивая «фишка» долларовой вселенной — сначала стань своим, вложившись по полной в Вашингтонскую зкономику через свои ЗВР в их валюте, а потом занимай, сколько можешь унести. Так и Россия поступала, пока её не изгнали из заёмного рая за плохое поведение. И осталась у неё последняя разрешённая американскими кураторами дорожка от беспросветной нужды, ведущая прямо к Его Сиятельству иностранному инвестору. А тот, понимая безвыходность положения России, тоже заводит песню про гнусный в ней бизнес-климат, преодолеть отвращение к которому можно только выдающейся доходностью инвестиций, достигаемой кроме упоминавшихся льгот и преференций ещё и низкой стоимостью рабочей силы. Здесь у России несомненные «успехи». Пока она сидит в засаде на тучный бизнес-климат, её по стоимости труда опередил Китай, подарив России весомое конкурентное преимущество. Ещё несколько лет в засаде, и нас обгонит Вьетнам, вот тогда иностранного инвестора жаба задушит ходить мимо России. К тому времени и нефть с ЗВР подрастут, ВВП выползет из ямы 15-16 г.г. и от такого счастья скаканёт выше муравья — сказывают, аж до 3-4 % годового прироста. Снова набьём валютой подушки безопасности и будем на них полёживать на зависть Украине с Угандой — голубая мечта либералов-обозников.

А теперь без ёрничества о стоимости труда россиян. Сколько существует

новейшая Россия, столько и говорят неангажированные экономисты о

недооценённости труда в стране. Сообщение из относительно свежих —

«Коммерсантъ» публикует слова сотрудника РАНХиГС А. Щербакова:

«Возьмём США: мы отстаём от них по производительности труда в 3-5 раз,

а по зарплате в 7-8. То есть уже при нынешней производительности труда

можно смело поднимать зарплату в два раза, так сильно она у нас

занижена.» В этой цитате сравниваются, так сказать, средние температуры

по больнице. Если развернуть «среднюю температуру российской

больницы», то с одной стороны в обжорном отделении увидим топ-

менеджеров частных компаний, получающих зарплаты в полтора раза выше

своих западных топовых коллег («пациент в горячке, жрёт без памяти»),

с другой стороны в отделении дистрофиков почти 5 млн человек,

получающих зарплаты ниже прожиточного минимума (данные вице-премьера

РФ Ольги Голодец), а в очереди в приёмное отделение 40 % населения,

имеющих трудности с покупкой продуктов и одежды (данные экспертов

НИУ «ВШЭ»). Вместо примочки доходягам скажем: «Улыбайтесь, ребята!

Вас снимают для книги рекордов Гиннеса» — исследования консалтинговой

компании New World Wealth поставили Россию в 2015 г. на первое место

в списке стран с самым высоким уровнем неравенства. Почти две трети

всего благосостояния в стране приходятся на долю долларовых

миллионеров. При этом эксперты NWW уверены, что такой перекос вреден

экономике, не оставляя в ней места для образования среднего класса. Да

что там эксперты — любой живущий на свои неворованные понимает, что

занижение зарплат приводит к занижению налогооблагаемой базы и к

сокращению потребительского спроса, вредных и для госказны, и,

в конечном итоге, для самого бизнеса, даже напрямую не связанного с

потребительским рынком. Но жажда урвать здесь и сейчас, очевидно,

превозмогает рассудок бизнеса.

Печальны не только нежелание бизнеса платить достойные зарплаты

рядовому персоналу и достойные налоги государству, но ещё и его куриная

слепота в отношении бизнеса с невысокой рентабельностью. В стране

практически отсутствует «промышленность простых вещей», производство

которых не требует ни недоступных технологий, ни неподъёмных

инвестиций. Десятки депрессивных городов бедствуют с остановленными

предприятиями. Что в таких условиях сделали бедные восточноевропейцы-

Румыния, Молдова, Украина? Развернули лёгкую промышленность, в

частности, швейное производство. В России тоже есть мощные швейные

фабрики, только работают они в основном на массовый госзаказ. Но

обшивать население за разумные деньги желающих крайне мало. Почему?

А на чём там зарабатывать? Ткани, фурнитура, выкройки — всё чужое.

Готовую продукцию по цене «Зенит-арены» не продать. Остаются швеи, да

им хоть совсем не плати, всё равно прибыль будет — тьфу, даже на

фабержовую скорлупу не хватит. То ли дело труба магистральная в два

обхвата. Просто песня, а не труба! И металлургам, и трубоукладчикам,

и эксплуатантам. Вот и получается, что с трубой в стране полный порядок,

а потребительские товары сплошь и рядом импортные, причём в массе

своей из-за изувеченного курса рубля с низкими потребительскими

свойствами.

Итак, соберём в кучку сухой остаток особенностей (чтобы не сказать

странностей) российской экономики. Российский рубль — валюта

производная от доллара, с которым на государственном уровне лучше не

связываться: его нельзя напечатать, можно только заработать. Российские

технологии (кроме некоторых спасённых советских) — производные от

западных. Промышленность, около 40 % активов которой владеют

иностранцы, тоже как бы не совсем своя. Бизнес, даже тот, что свой,

народу тоже неродной — уж больно жаден. Из своего родного (в самом

прямом смысле слова) в первом ряду с наглыми мордами поперёк себя шире

коррупция — как способ функционирования экономики, и теневой бизнес —

как гнездовье внутренней эмиграции. Разрослись родимые так, что уже

собой дорогу загораживают в светлое будущее. Ну, и, наконец, венец

творения — власть. Тоже, по определению, своя и тоже на родную никак

не тянет. Правда, по конституции она всем родной быть и не обязана, но

не до такой же степени. Слишком она терпима к российскому социально-

экономическому негативу. Но всего хуже её олимпийское спокойствие, с

которым она проходит пропащую текущую пятилетку (14-18 г.г.) с

планируемым итоговым результатом развития страны на уровне

статистической погрешности. Кого мы догоняем такими темпами?

Позавчерашний день? И на такую Российскую Экономическую Аномалию

надвигается 4-я промышленная революция.

Чего ждать от неё россиянам? Передовая её часть. уже вовсю обживающая

Россию — это автоматизация промышленного производства. По западным

оценкам, уровень автоматизации и темпы её развития на современных

промышленных предприятиях позволят за 10-15 лет автоматизировать до

30 % рабочих мест в странах развитого мира. В России с её технологическим

отставанием модернизация промышленности приведёт к высвобождению

гораздо большего количества работников. Для примера данные из

Госпрограммы по развитию авиационной промышленности до 2025 года:

запланировано сокращение численности работающих в промышленных

организациях отрасли с 326,9 тыс. человек (в 2011 г.) до 122,5 тыс.

человек (то есть почти в 3 раза) при повышении производительности труда

в 9,4 раза (!). По данным помощника президента РФ А.Белоусова, в случае

возвращения страны на траекторию роста производительности труда в

соответствии с майскими указами президента к тому же 2025 г. в России

появятся примерно 3,5 млн «лишних» людей. Думается, что это заниженная

оценка, полученная по данным крепко стоящих на ногах компаний, тогда

как предприятия, выживающие по принципу «день простоять да ночь

продержаться», таких долгих планов не имеют — при этом понятно, что их

4-я промреволюция тоже не минует.

3,5 млн «лишних» людей — величина серьёзная, но по сути своей лишь

первый звоночек надвигающейся проблемы. Учёные и инженеры готовят куда

более серьёзный удар по занятости населения и заявляют, что в грядущие

10-15 лет собираются автоматизировать практически все существующие

рутинные монотонные физические и интеллектуальные (!) занятия. 10-15 лет

они отводят на решение самых сложных задач, а те, что попроще, уже

решены и громко стучатся в двери. Наверняка, многие слышали рекламу

«Купи компьютерную программу и увольняй бухгалтера». А Сбербанк недавно

сообщил, что в 4-м квартале прошлого года в нём запущен в строй робот —

юрист, способный самостоятельно писать исковые заявления, в связи с чем

запланированно сократить в 2017 году 3 тыс. рабочих мест. Ранее Герман

Греф говорил, что в сегодняшнем Сбербанке 50 % решений, ешё 5 лет назад

принимавшихся людьми, принимаются машинами, ещё через пятилетку уже

80 % всех решений будут приниматься автоматически с помощью

искусственного интеллекта, а к 2025 году штат сотрудников Сбербанка

будет сокращён вдвое. Ещё одно любопытное сообщение: Федеральное

дорожное агентство России со своими профильными коллегами из Финляндии

сформировали рабочую группу, работающую над решением ряда вопросов,

связанных с запуском беспилотного грузового сообщения по маршруту:

Хельсинки — Петербург — Москва. Отмечается, что количество технических и

организационных вопросов, которые предстоит решить, ещё велико, но мы

для себя черкнём, что названные структуры решают не научно-технические,

а внедренческие задачи, значит беспилотные грузовики у них на прямой

видимости. Это не сильно удивляет, учитывая прогресс компании Google в

разработке беспилотных автомобилей и особенно то, что в Австралии

компания Rio Tinto уже в настоящее время использует самоуправляемые

грузовики при освоении железорудных месторождений. В общем,

«обеспилочивание» российских автомобилей совсем близко, а между тем,

водители-профессионалы и численностью, и нравом, и способностью

сплачиваться в трудных ситуациях покруче будут бледного офисного люда,

и как-то зябко становится при мысли, что их начнут массово выставлять

на улицу на позорные российские пособия по безработице.

Опубликованные в СМИ прогнозы западных исследователей темпов сокращения числа рабочих мест в мире укладываются в диапазон от 1/3 за 10 лет до 35-50 % за 20 лет. В ряде российских СМИ приводятся прогнозы более

динамичного высвобождения рабочей силы в России: 50 % за 10 лет. Все

эти оценки следует признать близкими друг к другу — главное значение имеет

двукратное сокращение числа рабочих мест, а разница в сроках его

наступления не принципиальна — ясно, что ныне живущие россияне весьма

скоро вляпаются в 4-ю промреволюцию по самую макушку.

Радикальное повышение производительности труда при его автоматизации

и обусловленное этим снижение себестоимости продукции дают возможность

развитым странам производить на своей территории множество товаров по

ценам, конкурентным с производствами в развивающихся странах. Считается,

что от этого могут сильно пострадать развивающиеся экономики, и очень

обострится проблема неравенства в мире. Россия тоже имеет большой шанс

«попасть под эту раздачу». Президент США Д.Трамп в настоящее время

инициирует процессы переноса американских производств из заграницы на

территорию Штатов. Коснётся ли это принадлежащих американцам российских предприятий (а среди них есть весьма важные для России)? Если коснётся, то что покидающие Россию американцы продадут новым собственникам — отлаженные, конкурирующие с метрополией заводы или голые стены? Оговаривались ли эти вопросы при продаже предприятий американцам, когда Россия и Штаты дружили взасос? Вопросы, вопросы… Как интересно жить в России — «жизнь бьёт ключом и всё по голове».

Глядя на инициативы нового президента США — репатриация промышленности, стена на границе с Мексикой, выход из ТрансТихоокеанского партнёрства — приходит понимание, что это не блажь Трампа, а не афишируемое громко глубокое погружение Штатов в 4-ю промреволюцию. Рабочие места — своим, нелегалам-иммигрантам «чемодан-вокзал-отчизна» (можно не сомневаться, что вслед за нелегалами примутся сокращать и поток легальных иммигрантов), вместо международного экономического партнёрства — изоляционизм в пользу своего производства.

А как Россия готовится к надвигающимся испытаниям, которые при всех

плюсах 4-й промреволюции таки обрушатся на безмятежно прозябающую

страну? Что-то, несомненно, делается — усиливается Росгвардия,

обсуждается введение продуктовых карточек для самых голодных,

худо-бедно, но развиваются сельское хозяйство и промышленность с особым

вниманием к «убитым» в 90-е годы отраслям. Только всё это неспешно и

вразвалочку, под разговоры про здоровый консерватизм, про целительность

долгосрочных соглашений между властью и бизнесом о неизменности

налоговых правил, про мудрость государственного сберегательного

экономического поведения. На горизонте девятый вал до небес, а на

капитанском мостике озабочены, в чём хранить сбережения. Какие, к

лешему, сбережения? Сберегать можно, если есть, что сберегать, а если

экономика — драный тришкин кафтан, то надо срочно вкладываться в более

подходящую одёжку.

Продолжение следует…







По материалам: http://publizist.ru/blogs/109984/17235/4