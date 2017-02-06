Цена западной демократии.

На этом видео просто фотографии. Фотографии из разных источников, от разных авторов и про разные временные отрезки. Но все эти запечатлённые мнгновения объединяет одно. Методы, которыми эта самая «ЗАПАДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ» продвигается по миру.

Здесь мы увидим именно ту цену, которое платит человечество за «достижения и блага» западной цивилизации. Цену золотых унитазов, дворцов, яхт, банкетов и фуршетов разжиревших чиновников и глав всевозможных корпораций, консорциумов, фондовых бирж, банков… Как сильно многие стремятся туда, к лакомой кормушке дармовых благ. Но стоит задуматься,- а для кого эти блага будут дармовые, да и блага ли это? Кем вы себя видите? Шикарным суперменом за штурвалом комфортабельной яхты? Или голодным рабом за колючей проволокой?

Не забывайте прописную истину,- яхт очень мало и они только для избранных. А колючей проволоки необычайно много, километры и километры, и её хватит на всех остальных. Если конечно мир не одумается.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108147/17080/-