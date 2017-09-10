Цели и кураторы массового несанкционированного митинга мусульман в Москве — исследование (ФОТО, ВИДЕО)

Предлагаем вашему вниманию анализ на тему массового несанкционированного митинга мусульман в центре Москвы.

Акция протеста у посольства Мьянмы 3 сентября 2017 г. Предполагаемые инициаторы и кураторы данного события в России. Смысл месседжа, выраженного в виде данной акции протеста.

Исходные декларируемые предпосылки события

1. 1. Истоки политического кризиса. Основной проблемой является отсутствие «публичного» штаба протеста, готового к диалогу с руководством страны и правоохранительными органами. В качестве причин акции протеста «в поддержку мусульман Мьянмы» декларируется привлечение внимания правительства РФ к проблеме геноцида мусульман в Мьянме и требование Владимиру Владимировичу Путину выступить против факта геноцида.

События в Мьянме, на взгляд автора, могут облегчить понимание того, что происходит в России.

Кризис в Мьянме, связан с приходом к фактической власти «Национальной лиги за демократию», возглавляемой Аун Сан Су Чжи (ныне — государственный советник Мьянмы — максимально возможная для неё должность). Дама — прямой агент влияния сначала Великобритании, а теперь, похоже, и США.

Достаточно вспомнить, как она в 1988 году очень «вовремя» вернулась в Бирму практически одновременно с отставкой генерала Не Вина. И когда она «совершенно естественным образом» оказалась на трибуне перед пагодой Шведагон (более чем полумиллионная аудитория, между прочим). 15 лет провела под домашним арестом, собрав за это время полный иконостас либерально-проамериканских регалий.

Организация «Национальная лига за демократию» — фактически аналог наших либеральных партий. На вооружении имеет массу популистских лозунгов, но никакого практически реализуемого плана управления страной. Финансировалась как «Открытым обществом» Сороса, так и «Национальным фондом демократии» и др. Смысл поддержки — то, что после победы «Лига» обеспечивает компаниям США и Великобритании доступ к разведке и добыче нефти и газа (да, 46-е место в мире по добыче, но есть данные, что многие месторождения просто ещё не разведаны).

В результате, когда «Национальная лига за демократию» приходит к власти в Мьянме 13 ноября 2015 года, внутренняя политика начинает развиваться подобно экономики России после распада СССР:

Массовый допуск на финансовый рынок страны иностранных банков (в настоящий момент — 14, 10 из них — американские);

Массовая скупка иностранными компаниями промышленных объектов Мьянмы;

Фактический переход большей части добывающей промышленности в руки иностранных компаний.

То есть Аун Сан Су Чжи и её «Национальная Лига за демократию» — достаточно удобная для США и других западно-европейских политиков ширма для геополитических манипуляций в регионе. Аун Сан Су Чжи — удобна ещё и тем, что имеет детей — британских подданных (Александр и Ким Эйрис). У неё есть пути отхода. Но чувствует она себя под американской «крышей» более чем уверенно. На это указывает её пренебрежительный ответ, когда Мьянму предупредили о недопустимости геноцида народа рохинджа: «Назовите страну, в которой не было бы проблем с правами человека». И будет делать всё, что ей прикажут её кураторы.

1.2 Проблема рохинджа. По сути, рохинджа, это не коренной народ мьянмы. Их историческая родина — территория сегодняшнего Бангладеша. Рохинджа исповедуют ислам. Проникать на территорию Мьянмы они начинают примерно в XVI–XVIIвеке, но — не факт (в это время в Бирме появляется некоторое количество мусульман, но сколько среди них рохинджа — неизвестно). В начале XIX века их в качестве рабсилы массово завозит из Индии и Бангладеша в Бирму британская оккупационная администрация.

Фактически, повторяется история с образованием Израиля, когда на землях, в течение нескольких сотен лет населённых арабами, было образовано государство народа, который искренне считает эти земли своей исторической родиной. Точно также власти Мьянмы не считают рохинджа своими согражданами, а считают их нелегальными мигрантами. И пытаются от них избавиться путём депортации.

Однако создалась ситуация, что ни в Бангладеше, ни в Индии, ни в странах Океании правительства не готовы принимать рохинджа в качестве новых граждан. Таким образом в отношении рохинджа создаётся ситуация «некуда бежать». Естественным последствием этой ситуации является рост экстремистских настроений среди рохинджа и создание незаконных вооружённых формирований, целью для которых является банальное отвоевание жизненного пространства для своего народа.

Основной момент кризиса, что данная проблема не носит религиозного характера. Учитывая вышесказанное, использование идеи «угнетения мусульман» — по сути является «обкатыванием» системы мобильного разворота серии несанкционированных уличных мероприятий, которые «завязаны» на формирование и разворачивание именно религиозного конфликта.

ОСНОВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ РЕЛИГИОЗНОГО КОНФЛИКТА В ТОМ, ЧТО НИ РАЗУ В ИСТОРИИ НИ ОДИН ИЗ ПОДОБНЫХ КОНФЛИКТОВ НЕ УДАЛОСЬ ПОЛНОСТЬЮ ПОГАСИТЬ!

2. Версии смысла месседжа в виде данного события.

В Российской федерации несанкционированный митинг мусульман у посольства Мьянмы прошёл относительно спокойно. Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов версию, что кураторами митинга агрессия его участников «затормаживалась» сознательно и планомерно. Поэтому — относительно низкий уровень агрессии со стороны участников события — не показатель.

Прежде всего, в любом случае необходимо признать, что основным месседжем акции у посольства Мьянмы 3 сентября 2017 года не было предъявления угрозы ни Правительству РФ, ни российскому обществу. Более того, подписание обращения к Президенту РФ на первый взгляд можно было бы считать проявлением лояльности. Но, с более высокой степенью вероятности, можно предположить, что подписание петиции Президенту РФ Владимиру Путину преследует иную цель — имиджево-охранительную. Акция является несогласованной, то есть — незаконной. В результате, российские правоохранительные органы имеют право привлечь её участников и организаторов к административной ответственности. Если бы не три «НО»:

а) организаторам акции удалось на данном этапе оставаться «в тени» (что по сути является одним из наиболее опасных моментов в данной акции), а это — свидетельство качественно организованной работы;

б) акцию организаторам удалось провести, придав ей характер «спонтанной» (хотя — явно спланированное и тщательно подготовленное мероприятие);

в). Финал мероприятия — фактически представляет собой «выражение верноподданических чувств», так что тех, кто подписался под петицией, наказывать политически не верно.

При этом как результат акции:

А) Отработана система оповещения и каналы распространения информации.

Б) Отработана система скрытия руководителей акции;

В) Проведено наблюдение за действиями Росгвардии при возникновении определённой ситуации.

Г) Создан прецедент последовательности событий: «мусульмане возмутились — мусульмане собрались — мусульмане обратились к власти — власть мусульман не наказала (хотя либеральный протест апреля и июня 2017 года не обошёлся без задержаний) — власть к мусульманам прислушалась».

Возникла опасность повторения подобных акций.

Основные выводы, которые уже сделаны, судя по мнениям рядовых мусульман Казани, Уфы, Екатеринбурга, Самары:

«1. Сегодня мусульмане России приобрели реальный опыт разговора с властью (данный тезис озвучил 71 человек — 95,95% опрошенных).

2. Власть не может игнорировать мусульман, если они соберутся вместе и выйдут на площади (данный тезис озвучили 70 человек — 94,59% опрошенных).

3. Мусульмане способны добиться большего, чем немусульмане, поскольку немусульман власть не послушала, а к мусульманам проявила уважение (данный тезис озвучили 56 человек — 75,68% опрошенных).

4. Власть воспринимает мусульман, как силу, в отличие от немусульманских протестующих (данный тезис озвучил 41 человек — 55,40% опрошенных)

5. Мусульмане в России должны ориентироваться на опыт мусульман Европы. (данный тезис озвучили 34 человека — 45,95% опрошенных)

6. Ислам однажды может и должен превратиться в главную религию России (данный тезис озвучили 27 человек — 36,49% опрошенных)

7. Мусульмане теоретически уже могут силой заставить власть России подчиниться их требованиям (данный тезис озвучил 21 человек — 28,38% опрошенных)

8. Власти России показали свою слабость (данный тезис озвучили 10 человек — 13,51% опрошенных)

9. Мусульмане сделали ошибку, раздражая против себя государство (данный тезис озвучили 8 человек — 10,81% опрошенных)

10. Необходимо было сначала узнать, к какому течению относятся мусульмане Мьянмы, прежде чем вступаться за них (данный тезис озвучили 5 человек -6,76% опрошенных);

11. Если Путин примет ислам, то из России может получиться мировой халифат (данный тезис озвучили 2 человека — 2,70% опрошенных);

12. Сделанное было очевидной глупостью (данный тезис озвучили 2 человека — 2,70% опрошенных).

Параметры выборки:

Пол: Мужской — 56 человек (75,68%), женский — 18 (24,32%).

Возраст: Мужчины — 20–45 лет. Женщины 18–32 года.

Образование: Мужчины: высшее — 32, средне-специальное — 16, незаконченное высшее -8.

Женщины: высшее — 11, средне-специальное — 3, неоконченное высшее — 4.

Вид населённого пункта — город (100%).

ВНИМАНИЕ: ВЫБОРКА КОЛИЧЕСТВЕННО НЕДОСТАТОЧНА. КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 10% ОТ НЕОБХОДИМОЙ ЦИФРЫ.

3. Предполагаемые силы, которые могут стоять за событием.

Обращает на себя внимание очень своеобразная реакция либеральной общественности. Больше всего это напоминает изо всех сил сдерживаемую, но «прорывающуюся» зависть. Интересно интервью некоторых представителей «юридического сегмента» либеральной общественности (характерный пример — Мурат Мусаев) скорее выступают за мирное разрешение ситуации.

Создаётся впечатление, что для либеральной общественности ситуация оказалась полной неожиданностью, которую они пытаются сейчас использовать в своих целях. Получается плохо: готовых шаблонов на случай незаконной демонстрации, закончившейся фактическим признанием лидерства главы государства у либеральной группы нет. Тем более, что с осуждением геноцида рохинджа выступил Рамазан Кадыров.

Сходна реакция и у других политических групп.

Следовательно, с высокой степенью вероятности мы имеем дело с представителями одной из групп мусульман. Возможно, последующие события покажут иные версии.

Основная проблема в том, что инициаторами акции солидарности с мусульманами Мьянмы в России могли выступать мусульманские идеалисты. Это не уменьшает потенциальной опасности последствий данной акции.

Второй вероятной (и наиболее вероятной) группой инициаторов могут быть представители т. н. «умеренных салафитов». Есали это так, то с высокой степенью вероятности, мы имеет дело с первым этапом разрабатываемой операции по проведению масштабного террора на территории РФ. Учитывая, что ИГИЛ* взяло на себя ответственность за резню в Сургуте, нападения в Челябинске и др., а проведение «акции в поддержку мусульман Мьянмы» организовывалась и проводилась по той же технологии (организация через социальные сети, единовременный приказ, контроль ситуации). Может случиться так, что 3 сентября прошла «генеральная репетиция» перед попытками масштабных терактов. Согласование этой акции с аналогичными акциями в других государствах в данном случае может выступать в качестве прикрытия.

Маловероятен вариант работы представителей иностранных государств (тех же США, Великобритании и др.). «Почерк» не тот. Однако необходимо понаблюдать за реакцией на ситуацию в течение нескольких дней.

Александр Брусенцов, для «Русской Весны»

Читайте также: Грандиозный скандал: Генерал ВСУ назвал боевиков «АТО» трусами и мародёрами, а Россию — могучей державой (ВИДЕО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация