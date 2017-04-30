Цель «слива» о переговорах Путина с Порошенко и решение «украинского вопроса»

Советник Главы ДНР, политолог Александр Казаков прокомментировал историю о телефонных переговорах Путина и Порошенко.​

«Партия третьего пути» в украинском вопросе?

(Публикация в «Коммерсантъ» о разговорах по телефону Путина и Порошенко появилась не случайно. Для газеты это — не сенсация, а политический ход).

Ещё осенью я прогнозировал, что в России появится новая «партия», которая предложит по видимости новое, а на самом деле старое как мир решение «украинского вопроса». Назову условно главное «предложение» этой «партии» — перерождение режима. Но об этом позже. Сначала в двух словах о первых двух «партиях».

Партия Русского Мира

1. Партия Русского Мира. Эта партия сейчас, к счастью, ведёт и контролирует российскую политику в отношении Украины и стоящего за ней Запада (Путин и его команда: Сурков и другие). Политика этой «партии» исходит одновременно из двух постулатов: ценностного и геополитического.

Первый: Украина в беде, она заболела коричневой чумой и её надо спасать потому, что это часть нашего народа; у нас общее прошлое и общее будущее. Учитывая то, что носители вируса коричневой чумы, поддержанные из корыстных интересов Западом, не только не «рассосались», но приобрели устойчивое положение на Украине и фактически контролируют власть, которая может притворяться чем угодно, даже либералами и демократами, лечение может быть только одним — ампутация. Носителей вируса вместе с властью (свидомой элитой).

Второй: Украина — это не только пространство Русского Мира, но и геополитическое пространство, которое нужно России для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Парадокс: для того, чтобы в будущем построить вместе с Западной Европой Большую Европу (по де Голлю), нужно отделиться от Западной Европы, и в этом смысле Украина — это наша большая граница. Ради решения этой проблемы можно концентрировать ресурсы и быть готовым к санкциям.

«Партия» национал-предателей

2. «Партия» национал-предателей, сторонников глобалистского проекта. Эта «партия» оформилась ещё во время Крымской Весны. Представители этой «партии» сидят на высоких постах в правительстве, корпорациях и т. д. Если по-простому, то для этих людей «хамон и пармезан» важнее Русского Крыма и Украины (включая русских людей там). Ещё весной 14-го года Михаил Леонтьев говорил мне — справедливо — что оппозиция Русской Весне будет формироваться не на уровне министров и глав корпораций, а на уровне их замов и вице-президентов.

Эти люди готовы на всё, чтобы были отменены санкции. Эти люди обросли западными активами и при этом чувствуют себя уязвимыми, потому что не участвуют напрямую в принятии решений. На этом уровне будет идти саботаж. И идёт. У одних по корыстным мотивам, у других — по идейным.

Основной постулат этой «партии»: Россия должна стать частью глобального мира и поэтому должна вести себя по правилам, которые установлены операторами этого глобального мира — США и Европой. Кстати, эта «партия» болела за Хилари Клинтон, а не за Трампа. Соответственно, эта «партия» работает на то, чтобы для начала «вернуть» Донбасс Киеву — такому, какой он есть.

Любым способом, даже если для этого понадобится пойти на политические убийства и зачистку «сепаратистов». Лозунг этой «партии»: русские на Украине — это не наши русские, а украинские русские, и пусть Киев сам с ними разбирается, как хочет, это не наше дело. Так в 90-е годы Ельцин «сдал» русских в Прибалтике.

«Партия третьего пути».

3. И, наконец, новая, обозначившаяся в последнее время, «партия третьего пути».

Основной постулат этой «партии»: под воздействием реальной государственной работы, вынужденный идти на выборы, под давлением Запада, России и обстоятельств, майданный режим в Киеве постепенно переродится и станет ещё одним нормальным глобалистским европейским режимом. Стратегия этой «партии» — поддержать Порошенко, отдельно от майданной элиты. То есть, уничтожить или обеспечить возможность самому Порошенко уничтожить его врагов внутри Украины, которые одновременно и наши враги — нацики, бандеровцы и завязанные на них политики и олигархи. И потом постепенно вернуть Украину в довоенное (!) состояние.

С обычным заблуждением, что такой Украиной можно управлять при помощи денег и разных бонусов. Эта «партия» уверена, что на базе концепта «перерождение режима» возможен компромисс с Западом, так как он, при грамотной работе политтехнологов и пиарщиков, позволяет сохранить лицо всем участникам. При этом Крым выносится «за скобки», а Донбасс «впихивается» в Украину — и под Киев (!) — на разных очень особых условиях и с разными другими бонусами для народа Донбасса.

Сразу хочу сказать, что эта третья «партия» — самая опасная не только для Донбасса, но и для России. Лучше откровенные предатели, чем такие иезуиты, которые на словах за нормализацию, а на деле — за капитуляцию России.

Цель слива информации о переговорах Путина и Порошенко

Слив в «Коммерсанте» — как раз от этой «партии», и уже повторный. Цель слива — показать, что Порошенко для Путина если и не очень рукопожатный, то с ним можно разговаривать. И понятно, что читателю предоставляется возможность додумать, как Путин с Порошенко вдвоём обсуждают выход из ситуации.

Как будто Порошенко не причина самой «ситуации». Кроме того, при помощи таких вбросов создаётся как бы дистанция между оголтелыми свидомыми нациками и Порошенко, который хочет убрать всю эту коричневую накипь, но сам сделать этого не может.

P.S. К счастью, наша писучая «либеральная прозападная интеллигенция» поддерживает партию национал-предателей, а не эту «партию третьего пути». Иначе мы бы уже читали простыни, посвящённые тому, что Порошенко пытается освободить Украину от нациков и бандеровцев, но у него не хватает для этого ресурсов и политических возможностей.

Типа Порошенко — заложник обстоятельств, а не источник этих самых обстоятельств. И на фоне сочувствия Пороху мы бы читали простыни, посвящённые злобным нацикам, которые «враги не только для России, но и для настоящей Украины». Хорошо, что пока наша «либеральная прозападная интеллигенция» верна «партии» национал-предателей и пытается доказать, что нацики и бандеровцы, на самом деле, просто патриоты своей страны, то есть Украины.

Читайте также: Типичная Украина: Под Киевом бандиты с мачете похитили грузовик комбикорма