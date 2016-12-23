Це Европа: Киев признали самым опасным европейским городом

Ежегодно одна из крупнейших в мире консалтинговых фирм Mercer публикует индекс качества жизни в разных городах мира, а также представляет список «худших городов».

Mercer изучает ситуацию в 450 городах по всему миру, учитывая такие показатели, как политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы), экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы), медицинские и оздоровительные аспекты.

На основе свежей публикации Mercer издание Business Insider опубликовало список самых опасных городов Европы. Лидирует в нем (вполне ожидаемо) «европейский» Киев».

Аналитики отмечают, что в столице «незалежной» вольготно чувствуют себя многочисленные радикалы, протесты и бандитские разборки стали обыденностью, а редких иностранцев поджидает разгул карманных краж.

За столицей Украины в рейтинге следуют Белград (Сербия) и Афины (Греция).