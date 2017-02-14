ЦБ проверит банки на защиту от хакеров

Банк России планирует начать массовую проверку банков на защиту от взлома.

Согласно задумке ЦБ, если банк окажется уязвимым к атакам хакеров, ему необходимо будет увеличивать капитал или увеличивать расходы, связанные с отчислением резервов, чтобы защититься от таких рисков.

Заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев в интервью РБК заявил, что всего будет проведено более 100 проверок банков. Особое внимание будет уделяться защите мобильного и онлайн-банкинга, а также безопасности при проведении платежей.

Поскольку ЦБ также предусмотрел санкции для банков с низкой защитой, регулятор намерен таким образом стимулировать кредитные организации для выделения средств на усиление кибер-безопасности.

При этом уже сейчас у ЦБ есть законодательные основы для таких действий, так как он может в одностороннем порядке устанавливать индивидуальные надбавки к нормативам в рамках проверки качества банковских систем управления рисками. Минимальные требования к достаточности капитала предполагают показатель на уровне 8%, но он может быть повышен до 11% для конкретных банков.

Судя по комментариям самих банкиров, они не очень довольны такими планами ЦБ, так как это означает дополнительные расходы. Для банка с большим количеством филиалов речь идет о сотнях миллионах рублей. При этом они отмечают, что меры в целом логичны, так как некоторые банки игнорировали рекомендации ЦБ по обеспечению безопасности.

В последние годы российские банки столкнулись с серьезным ростом кибератак. С июля 2015 по июнь 2016-го хакеры украли из банков 2,5 млрд руб., свидетельствуют данные Group-IB.