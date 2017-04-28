ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Банк России в пятницу отозвал лицензии сразу у трех банков: «Владимирского промышленного банка» («Владпромбанк»), омского банка «Сибэс» и московского «Международного строительного банка» (МСБ).

Во все банки назначена временная администрация.

«Владпромбанк», согласно сообщению ЦБ, длительное время использовал схемы, связанные с проведением сомнительных операций, в том числе по счетам компаний, бизнес которых был связан со сделками по драгоценным металлам.

Банк России неоднократно применял меры, направленные на исключение участия банка в обслуживании отдельных сегментов теневого рынка, но руководство и собственники не принимали меры по нормализации деятельности.

Банк занимал 287-е место в банковской системе России.

Банк «Сибэс» «попался» на проведении «фиктивных» операций по замене активов для сокрытия недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка.

Помимо того, что руководство и собственники выводили активы, манипулировали с отчетностью, они игнорировали требования регулятора по созданию адекватных резервов.

«Кроме того, в текущем году бизнес банка в значительной степени был ориентирован на проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой», — говорится в сообщении ЦБ.

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Поэтому ЦБ направит соответствующие материалы в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По величине активов «Сибэс» на 1 апреля 2017 г. занимал 352-е место в банковской системе России.

«Международный строительный банк» (МСБ) вел крайней рискованную бизнес-модель с низким качеством активов, поскольку банк кредитовал компании, обладающие признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности.

Также специалисты ЦБ обнаружили признаки вывода активов с ущербом для кредиторов и проведения различных сомнительных операций, направленных на сокрытие реальных рисков.

Банк занимал 423-е место в банковской системе.

«Владпромбанк» и «Сибэс» – участники системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 12 мая 2017 г.

Страховое возмещение выплачивается на 100% суммы счетов, но не более 1,4 млн рублей.

Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

МСБ не является участником системы страхования вкладов.