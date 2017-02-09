ЦБ отобрал лицензию у красноярского банка «Енисей»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у красноярского банка «Енисей».

В ЦБ отмечают, что банк проводил высокорискованную кредитную политику. Традиционно это выражается в размещении средств банка в активы «низкого качества», в результате кредитная организация полностью утратила собственные средства.

Также банк не исполнял требования ЦБ и нарушал законодательство.

«При этом АКБ «Енисей» (ПАО) не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, а также представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее ЦБ ограничил для банка возможность привлечения средств физических и юридических лиц, а также проведения ряда операций.

Банк занимал 254-е место по размеру активов по состоянию на 1 января 2017 г.

Банк «Енисей» участвовал в системе страхования вкладов, поэтому каждый вкладчик имеет право на получение страхового возмещения в размере 100% суммы всех счетов и вкладов, но не более 1,4 млн руб.

Выплаты начнутся не позднее 27 февраля 2017 г.