Россия 

ЦБ отобрал лицензию у красноярского банка «Енисей»

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ЦБ отобрал лицензию у красноярского банка «Енисей» | Русская весна

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у красноярского банка «Енисей».

В ЦБ отмечают, что банк проводил высокорискованную кредитную политику. Традиционно это выражается в размещении средств банка в активы «низкого качества», в результате кредитная организация полностью утратила собственные средства.

Также банк не исполнял требования ЦБ и нарушал законодательство.

«При этом АКБ «Енисей» (ПАО) не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, а также представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее ЦБ ограничил для банка возможность привлечения средств физических и юридических лиц, а также проведения ряда операций.

Банк занимал 254-е место по размеру активов по состоянию на 1 января 2017 г.

Банк «Енисей» участвовал в системе страхования вкладов, поэтому каждый вкладчик имеет право на получение страхового возмещения в размере 100% суммы всех счетов и вкладов, но не более 1,4 млн руб.

Выплаты начнутся не позднее 27 февраля 2017 г.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1486623453

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